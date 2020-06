Debatt: Lyssna på oss barn och unga – utan stöd kan scouterna tvingas lägga ner

Skolorna har slutat och vi är många barn och unga som ser fram emot en sommar med läger och hajker. Coronakrisen innebär dock att ingenting är sig likt.

I takt med att krisstöd delas ut till olika sektorer ser vi – landets barn och unga – var av 45 000 scouter att vi faller mellan stolarna. Inte enbart vad gäller pengar som stöd för överlevnad utan också för att politikerna inte lyssnar på oss. Vi scouter skriver nu för att ge barnperspektivet på hur vi drabbas av coronakrisen – vilka konsekvenser den kan få för oss.

Scouterna är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer och en av landets största lägerarrangörer. Vi ger varje vecka, året om, 45 000 svenska barn och unga gemenskap och trygg, meningsfull fritid fylld av äventyr och kompisar. Vi ger en plats där barn och unga kan prata om oro och glädje med varandra eller en vuxen.

Många barn mellan 8 och 18 år har fritidsaktiviteter utanför skolan. Dessa har ju sina funktioner: ungdomarna rör på sig, använder hjärnan och träffar kompisar utanför skolan. Politiker ser nytta i dessa aktiviteter och ger dem också stöd. Vi scouter, en fritidsaktivitet för 45 000 barn i Sverige, får mindre stöd i jämförelse med andra föreningar för fritidsaktiviteter. Vi är dessutom världens största ungdomsrörelse med 65 miljoner scouter världen över.

På grund av den rådande pandemin fungerar inget som det brukar göra. Landets scoutkårerna brukar vanligtvis ha läger under långhelgerna och drar in en stor del av den årliga inkomsten under Valborgshelgen, nationaldagen och midsommar.

Många läger har ställts in i år vilket leder till att barnen stannar hemma och kårerna får det svårt att klara sig ekonomiskt. I längden är det barnen som kommer få det värst.

För många barn är nämligen dessa läger under sommaren den enda semesterresan iväg från hemmet. Utan den organiserade sommarverksamheten riskerar många barn att få en väldigt ensam sommar.

För kårerna som minskar sin inkomst påverkas verksamheten även kommande år. I värsta fall tvingas man lägga ner helt. Att kårer tvingas lägga ner kan leda till att många barn och unga får ensamma somrar även kommande år. Långsiktigt hotas hela den svenska scoutverksamheten.

Scouting har funnits världen över i mer än hundra år. I scouterna får alla vara med. Man lär sig teamwork och man får ta del av en väldigt speciell gemenskap. Det finns inga krav på barnens kunskaper eller förmågor – alla får vara precis som de är.

Kårer gör dessutom mycket för sina lokala områden som att plocka upp skräp, se till att panta och hålla i aktiviteter för allmänheten vilket gynnar många fler än bara scouterna. På en individuell nivå så bidrar scouting till ansvarstagande barn och unga. Just därför har många chefer och personer i ledarroller faktiskt varit scouter!

Vi ser att politiker inte lyssnar på det vi har att säga. Endast en av tio upplever att politiker lyssnar på vad barn och unga mellan 8 och 25 år har att säga.

För att vi scouter ska kunna fortsätta att hjälpa barn i alla delar av Sverige, för att vi ska kunna erbjuda en billig och äventyrlig fritid, så måste vuxna och politiker göra vissa saker som vi inte kan göra själva.

Lokala scoutkårer måste få ekonomiskt stöd för att överleva året men också för att säkerställa den långsiktiga verksamheten. Även kommunerna måste ge stöd. I år behövs dessutom extra ekonomiskt stöd till bland annat hygienartiklar vid sommarens lägeräventyr så att vi lättare kan följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

När inget är som vanligt måste vi tänka på hur vi vill ha det när vi återgår till “det normala”. Detta är ett tillfälle för politiker att lyssna mer på barn och på att fokusera på de mål som gynnar samhället långsiktigt – och scouting bör ha en plats i denna framtid.

Vi scouter är duktiga på att vara flexibla och följa de riktlinjer som finns. Vi kommer inte passivt låta vår verksamhet tyna bort. Vi ställer upp, vi ställer om, men vi ställer inte in!

Scouternas unga talespersoner: Alva Jansson, 17 år, Julia Hemmendy, 18 år, Anna Lundberg, 19 år, Agnes Comstedt, 17 år, Anton Karlsson, 18 år, Thindra Bodén, 15 år, Amanda Bauer, 16 år Tove Ekroth, 17 år, Anna Persson, 21 år, Lovisa Brännudd, 15 år, Maya Szirmay, 16 år och Gustav Ekman, 19 år

Scoutrörelsen i Sverige

Equmeniascout

Frälsningsarméns scoutverksamhet

KFUM Sverige

Nykterhetsrörelsens scoutförbund

Salt Scout