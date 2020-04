DEBATT: Lokala banker – bäst i kris!

Under den förra omfattande globala krisen – bank- och finanskrisen 2008/2009 – fick vi svart på vitt om att de lokala sparbankerna fungerade helt normalt trots krisen. Sparbankernas krediter till sina dominerande företagskunder, småföretagen, drogs inte in eller försämrades. Bland de stora affärsbankerna tvingade flera banker – inte minst i Baltikum – stora grupper av kunder att acceptera sämre villkor som högre räntor, lånestopp, krympta eller uppsagda lån. Dessa fakta kan vara bra att hålla i minnet även i covid19-krisen. Också hushållen kunde känna trygghet under krisen 2008/2009.

När sparbanksidén fick en konkret form i början av 1800-talet i Skottland blev kyrktorns-principen en styrande regel. Endast det område eller den bygd som kunde överblickas från toppen av det lokala kyrktornet skulle utgöra bankens affärsområde. Det handlar egentligen om att ha lokal kontroll över resurser, investeringar och diverse beslut. I de lokala sparbankerna – inte att förväxla med affärsbanken Swedbank – har kunderna och den lokala bygdens befolkning ett säkert grepp om bankens framtid och allmänna policy.

Den nuvarande coronakrisen har visat oss samhällets kolossalt stora sårbarhet och vad det betyder att inte ha nationell produktion av som idag skyddsutrustning för sjukvårdens behov och befolkningens säkerhet. Vi bör även nämna problemen med att våra livsmedel endast till 50 procent produceras inom landet eller att en stor del av våra datasystem styrs från andra länder. Vi har också en situation där nästan alla viktiga läkemedel måste importeras. Så ser vår sårbarhet ut!

De lokala sparbankerna – men även en gedigen lokal bank som Länsförsäkringar Bank – behövs inte bara för att minska sårbarhet och bättre stå emot större kriser. De behövs allra mest för att underlätta och i vissa fall garantera att landets regioner utanför storstäderna ska kunna utvecklas. Idag gynnar de större bankerna i flertalet utvecklade länder storföretagens och storstadsregionernas lokala och regionala intressen. Det gäller bostäder, arbetsplatser, nya företag och olika samhällsinvesteringar. De stora bankernas policy har medverkat till ökade klyftor mellan storstäder och övriga Sverige, mellan stad och landsbygd.

En region eller kommun som inte har en seriös lokalt verksam och aktiv bank har flera nackdelar. Nya företag har svårt att slå rot och befintliga verksamheter i småföretagen att expandera och förnya sin produktionsteknik. Hushållen har det besvärligt – om de ens kan få något lån i en avlägsen bank – att bygga om sina hus eller bygga nytt. Även kommunen själv, som ju alltid är en god och säker lånekund, kan hindras i att bygga nya bostäder, nya värmeverk eller andra tekniska anläggningar även om Kommuninvest numera klarar merparten av de tunga investeringarna.

Storbankerna har under 2000-talet lagt ned mängder av lokala kontor över hela landet men mest i områdena utanför större städer. Företrädarna för dessa banker säger att de kan vara lika bra banker som förut om vi använder telefon eller Internet. Detta senare är inte sant. Rent tekniskt kan det fungera där bredbanden finns på plats men vare sig småföretag eller hushåll vill göra viktiga affärer eller träffa seriösa avtal utan direktkontakt med en näraliggande seriös bank.

Ett sätt att minska Dalarnas ekonomiska och generella sårbarhet men också stimulera en kvalificering och breddning av den regionala ekonomin är att etablera flera lokala sparbankskontor. Vi har sådana bankkontor i Leksand, Rättvik, Bjursås i Falu kommun, Smedjebacken, Säter och Hedemora men inte i resten av länets kommuner. För cirka 100 år sedan hade vi sådana lokala banker i så gott som hela länet med betydligt sämre resurser än dagens.

Vi tror att vi kan ändra på denna verklighet så att samtliga kommuner i Dalarna ges chansen att få en lokal bank – om småföretag och hushåll så önskar. Det nationella banknätverk som vi båda är engagerade i kan hjälpa till. Med medborgarnas och småföretagarnas stora engagemang och framtidstro har vi kunnat bygga ett bra men idag sårbart samhälle Denna kraft skulle kunna användas för att skapa ett fungerande banksystem i hela länet – men också i Sverige som helhet!

Peter Egardt

Vice ordförande Älvdalens kommunstyrelse

Medlem av banknätverket

Mathias Lindquist

Kommunalråd i Munkfors kn

Samordnare av banknätverket