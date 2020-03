DEBATT: Listan fortsätter för otrygga hem

Jag brukar inte skriva när jag är frustrerad, men det här är ett oerhört viktigt ämne många har rätt att vara frustrerade över. Nyheten om "lilla hjärtat" har skapat mycket debatt – det är sorgligt, hemskt och orättvist på alla sätt.

Jag är frustrerad över att icke fungerande biologiska föräldrars rätt till ett barn kommer före barnets rätt till en trygg anknytning, till en trygg barndom, till trygga föräldrar. Att domstol, socialtjänst, familjehem, biologiska föräldrar - alla har olika åsikter om vad som är bäst för ett barn.

I många fall är föräldrarrätten så pass stark att går före barnets rätt. Jag är trött på att en nationell sorg som denna, ska väcka politiker till att stärka regelverk när vi länge har vetat att barn inom familjehemssystem är utsatta och att deras rättigheter behöver stärkas. Jag är trött på alla politiker som babblar om hur lagstiftningar ska stärkas och att barnets bästa ska komma först när de samtidigt varken visar handling eller att de följer konkreta åtgärder.

Självklart har föräldrar rätt till sina barn. Socialtjänsten mål med varje familjehemsplacering är att så småningom återförena barnet med sina biologiska föräldrar.

Visst vore det fint om det skulle funka. Men det finns många undantag. Undantag såsom föräldrar som vägrar att bearbeta sig själva. Undantag såsom föräldrar med allvarlig drogmissbrukarproblematik. Alkoholproblematik. Föräldrar som begår våld mot sina barn. Listan fortsätter för otrygga hem.

Så har biologiska föräldrar verkligen rätt till sina barn när de riskerar att begå övergrepp mot dem? När barnet inte garanteras en trygg barndom? När barnet utsätts för traumatiseringar av att sepereras från trygga anknytningsrelationer från trygga familjehem? Absolut inte.

Barnets rätt ska komma före allt och den kampen måste prioriteras. Jag vill bara elda under min vrede och använda frustrationen som ett bränsle för att stärka barns rättigheter. Fler behövs i den kampen. Ni som redan finns i kampen. Tack. Tack till alla änglar, såsom familjehemsmamman Melinda, som orkar lyfta rösten för alla utsatta barn.

Flera gånger kommer vi träffa barn som är så lojala mot föräldrar som begår olika former av våld. Då är det viktigt att föra dialoger om att det aldrig är ett barns fel när biologiska föräldrar gör hemska saker. Men framförallt agera när vi misstänker att ett barn far illa. Vara stöd för ett barn som far illa.

Orka och våga lyfta rösten för alla utsatta barn. För ett stort misstag är att rädda ett barn en gång och tro att allt kommer bli bra. Sedan bidra med att återförena den med skadade vuxna som vägrar att bearbeta sig själva. Och bara lämna den där.

Istället för att göra allt som krävs för att ge den ett tryggt hem och ett tryggt liv. Elda under din vrede. Lyft din röst för utsatta barn.

Tania Gazi

Rädda Barnen Ungdomsförbund