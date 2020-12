DEBATT: Ledande personer i Vänsterpartiet går till attack mot somalier i Borlänge

LÄS OCKSÅ: Leif Lindströms svar på denna debattartikel "Modiga människor som går före skall hyllas och ha stöd"

Att en individ i en organisation blir anklagad för något brottsligt eller oacceptabelt beteende är inte något nytt. Jag vill bara påminna V debattörerna i sociala medier och tidningarna, och börjar med att rikta mina ord till Leif Lindström (V) och Rickard Rudolfsson (V). När någon i ert parti blev anklagad för brottsligt beteende var frågan på individnivå och ingen har ifrågasatt partiets kvinnosyn. När en arbetskollega till er blev anklagad för ett liknande beteende var frågan också på individnivå. Ingen har ifrågasatt organisationerna där personen jobbade. Rickard skrev inte heller om kvinnoförtryck då.

Nu när någon anklagar en individ i en organisation för ett oacceptabelt beteende ifrågasättas föreningen och dess värdering. Utöver det blir frågan en kultur- och hedersfråga om somaliska folket. Man hyllar och delar ut Lisa Magnussons artikel (DN) där det står "Hon (Nasteho) är född och uppvuxen med precis samma unkna värderingar som sina landsmän". Vi är så glömska att vi till och med har glömt #metoo i Sverige. Ingen diskussion om svensk hederskultur, kvinnoförtryck och patriarkat.

Jag står för demokrati och yttrandefrihet. Ja, men yttrandefrihet under ansvar. Hoppas att V i Borlänge inte tappar sin politiska kompass särskilt under en tid då polarisering och populism är i den högsta graden.

Leifs angrepp mot somalier har inte börjat med unga kvinnans fall. Det räcker med att man tittar på sin Facebook-konto och se vad han skrivit om somalier under de senaste månaderna. Leifs anklagelse mot UMIS påminner mig att representanter från Vänsterparti var på Min Röst Gör Skillnad dagen inför val 2018 som ordnades av UMIS och att Leif var på scenen. Under förberedelsen bjöd föreningen Leif, Rikard med fler till en träff där föreningen berättade om projektet samt lyssnade på partiet. Vad jag minns enligt anteckningen jag tog del av då, ville Leif ha träff med invandrare för att prata om olika gatornas namn och vad dessa namn står. Rickard medverkade också i föreningens ungdomsutbyteprojekt under 2019.

Leif, att någon i föreningen engagerar sig i politiken eller att föreningen samarbetar ett visst studieförbund gör inte föreningen kopplat till något parti. Rickard, Cilla, och Mursal jobbar på ABF men de tillhör olika partier. Att Rickard är anställd på ABF gör inte honom S men på vilken logik gör samarbetet med ABF att UMIS blir kopplad till S? Jag är medlem i UMIS men är också medlem i MP fast jag är fundersam över det i fortsättningen med tanke på vad Mursal håller på med.

Samma logik och regel ska gälla för alla.

Att Vänsterpartiets ledning i Borlänge och sina gamla ledare är i ständig attack mot en liten föreningen i ett utsatt område gör mig fundersam över syftet och agendan bakom det.

Hassan Abdikarim Ali