DEBATT: Låt oss fortsätta framåt – för ett hållbart Falun

REPLIK: De borgerliga politikerna i Faluns minoritetsstyre skriver i en harmsen debattartikel den 14/10 att de är besvikna på Socialdemokraterna i arbetet med Agenda 2030. Hur ska en allmänhet av medborgare förstå denna besvikelse och vad som har skett?

Borgarna skriver att de tagit initiativet att få med Agenda 2030 i den kommunala plattformen. Detta stämmer inte. Under förra mandatperioden inleddes ett arbete med att utveckla hållbarhetsfrågorna i Falu kommun och att eventuellt sammanföra de tre hållbarhetsprogram som löper ut 2020 till ett gemensamt program baserat på Agenda 2030. Under 2018 genomfördes också tre seminarier med fokus på implementering av Agenda 2030 i Falu kommun.

Att fortsätta det arbete som påbörjades förra mandatperioden är något vi har värdesatt högt och haft stora förhoppningar om. Borgarnas besvikelse handlar alltså inte om att Socialdemokraterna inte vill vara med i arbetet med Agenda 2030, utan snarare om att vi vill mer än dem.

När den borgerliga alliansen i sin debattartikel skriver att ”alla arbetade med stor iver och vi politiker kom gemensamt fram till många utgångspunkter för Faluns framtid”, borde de konkretisera detta.

Ett förslag på fem prioriterade målområden med tillhörande uppföljningsmått har sänts ut på remiss till samtliga politiska partier. Det är i det remissarbetet som Socialdemokraterna önskar mer.

Vi oppositionsråd har visserligen varit nöjda över det vi fått gehör för i arbetet med de föreslagna prioriterade områdena. Det som gick ut på remiss påminde i många stycken om den strategiska handlingsplan vi satt för politiken i Falun under våra åtta år i politisk ledande position. Men när vi diskuterade materialet med våra partikamrater var det tydligt att våra medlemmar önskade mer – när det kom till att driva hållbarhetsfrågor och implementera Agenda 2030. Vår uppfattning av remissförfarandet var också att det syftade till att just få in synpunkter på vad som kunde förbättras.

Det är ju så här vi arbetar i demokratiskt styrda organisationer! Och det är alltid i de större sammanhangen av förtroendevalda beslutsfattare (kommunfullmäktige) som beslut av detta slag tas. De ska inte tas i en mindre grupp av utsedda ledare, men väl beredas av dem. Det verkar som om de borgerliga politikerna som nu regerar i minoritet har svårt att acceptera det sättet att arbeta. Här tycker vi olika.

Det finns inget passivt i agerandet från Socialdemokraterna, vilket borgarna försöker låta påskina. Tvärtom innebär det en ansats att förbättra det påbörjade arbetet och förse oss som arbetat med förslaget med synpunkter och förbättringsförslag. Så föredrar vi att arbeta, och vi har alla avsikter att fortsätta driva frågor om ett hållbart Falun.

Vi säger därför som Labour-partiet i New Zeeland – Let's keep moving – låt oss fortsätta framåt!

Jonas Lennerthson (S), oppositionsråd

Susanne Norberg (S), oppositionsråd