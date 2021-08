DEBATT: Kraftfulla åtgärder krävs för Borlänges kommunala skolor

Borlänge är i desperat behov av en uppdaterad politik och en politisk styrning som skapar förutsättningar för att utveckla kommunen och göra den till en attraktivare plats att bo och verka i.

I nyhetsrapporteringen kan vi läsa om kommuninnevånare som på grund av underleverans i kommunal kärnverksamhet väljer att bosätta sig på andra orter. Det fallet handlar om skolan, där det under de senaste åren var en turbulent tid med dålig ekonomisk styrning, dåliga studieresultat, och en övergripande svag förmåga att skapa förbättring. Lagstiftningen ställer tydliga krav på den kommunala huvudmannen att tillhandahålla en trygg och god grundskola. Den styrande s-majoriteten har under lång tid misslyckats med att formulera tydliga och relevanta krav som följs upp och ger god och långsiktig effekt i verksamheten. Man har också underfinansierat skolan under en lång tid, vilket leder till stora underskott som det vi såg 2019 och som i sin tur leder till orimliga besparingskrav ute på skolenheterna.

När man försöker rätta till dessa problem framkommer det att man inte har fungerande rutiner inom förvaltningen för att hantera ekonomin och skattemedlen på ett acceptabelt sätt. Detta är saker som politiken skall kravställa och tjänstemannaorganisationen leverera. När detta nu havererar är det lärarna som får ta smällen, man minskar ner på personal, slår ihop klasser och byter därmed ett kaos mot ett annat. Detta medför att lärare inte ges tid till att vara just lärare, man får således släcka bränder på så många ställen att kunskapsförmedling blir en bisyssla. Arbetsmiljön för elever och personal brister, trygghet och studiero hinns inte med och måluppfyllelsen hamnar bland de sämsta i landet. Vi borde kunna bättre.

Borlänges barn har rätt till en bra grundskoleutbildning och är en viktig förutsättning för framgångsrikt slutförda gymnasiestudier med ett liv i egen försörjning.

Moderaterna anser att Borlänge kommuns skola behöver en förstärkt ekonomisk tilldelning för att bedriva sin verksamhet vilket framgick av det moderata budgetalternativet i juni. Tydliga politiska krav och prioriteringar måste åtföljas av regelbunden och konsekvent uppföljning gällande ekonomi, måluppfyllelse och arbetsmiljö som skapar en skola där varje barn får förutsättningar att klara målen. Det behövs därför ett ledarskap som säkerställer dessa grundläggande delar och skapar bättre förutsättningar för lärarna att arbeta med kvalitativ undervisning utifrån elevernas behov.

Lärare måste ges tid att vara i klassrummet med eleverna, ta del av kollegialt lärande och därmed utveckla sin yrkesroll samtidigt som det ökar kvaliteten inom skolan. Borlänge har halkat efter i nationell ranking vilket kräver en trovärdig och handfast handlingsplan som gör att skolresultaten och villkoren i skolan kraftfullt förbättras. Borlänges barn har rätt till en bra grundskoleutbildning och är en viktig förutsättning för framgångsrikt slutförda gymnasiestudier med ett liv i egen försörjning.

Borlänge behöver även lyfta blicken, istället för att se andra aktörer än kommunala som rena konkurrenter, bjud in, öka valfriheten för våra kommuninnevånare och var med på resan och dra nytta av varandra. För att ta oss ur den situation vi nu befinner oss i behöver vi tänka nytt och ta tillvara goda exempel. Vi kan inte fortsätta göra som vi alltid gjort, då kommer saker också att förbli som de alltid varit. Vi moderater vill se handling nu!

Jonas Öman (M), 2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden

Ulrik Bergman (M), gruppledare och 2:e vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden