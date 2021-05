DEBATT: Koncentrera resurserna på kyrkans primära uppdrag – inte på p-platser

REPLIK: På debattinlägget ”Fullständigt otänkbart att Svenska kyrkan skulle bryta mot lagen om anställningsskydd” av kyrkorådet i Gagnefs pastorat.

Den 10 april skrev jag som församlingsmedlem en debattartikel om protesterna mot uppsägningen av vår komminister Josefin Rådbo. Den 21 april svarade kyrkorådets ordförande Birgitta Ihlis tillsammans med kyrkorådet och och kyrkoherde Margareta Carlenius. De skrev bland annat: ”Vi ser att vi har en ekonomisk övertalighet när det gäller komministertjänster och hur gärna vi än vill behålla våra medarbetare måste vi ta ett ansvar för en hållbar ekonomisk utveckling.”

De är därför obegripligt att kyrkoherden hösten 2020 anställde en fjärde komminister! Samtidigt föreslog kyrkoherden att antalet vaktmästare skulle utökas med ytterligare en ordinarie vaktmästartjänst och detta trots ett minskat fastighetsbestånd.

Jag vill inte att någon av våra uppskattade komministrar i pastoratet avskedas utan kyrkan ska spara långsiktigt genom att aktivt arbeta med besparingsmöjligheterna som finns i anställningsstopp, naturliga avgångar och pensioneringar.

Koncentrera kyrkans begränsade resurser på kyrkans primära uppdrag i stället för på dyra parkeringsplatser!

Två församlingsbor samlade i höstas, under ett par timmar, in 360 namnunderskrifter med upprop att få behålla vår omtyckta komminister. De elva kyrkliga representanter som nu skrivit under debattartikeln drar den mycket anmärkningsvärda slutsatsen: ”Så om vi summerar detta är cirka 4 procent av medlemmarna i vårt pastorat emot att en komministertjänst ska försvinna.”

De förutsätter därmed att de övriga 96 procenten av pastoratets medlemmar, som av olika skäl inte befann sig på platsen vid tiden för namninsamlingen, inte är emot att en komministertjänst tas bort. Man blir stum av häpnad – förstår ingen av kyrkans representanter vad de skrivit i debattartikeln?

Naturligtvis vet ingen exakt hur många av pastoratets cirka 7 150 återstående medlemmar skulle ha röstat i komministerfrågan. Det enda som alla kan vara helt säkra på är att det inte skulle bli noll röster. Hur många hundratal eller tusental vet ingen. Sådana grova felaktigheter får inte förekomma i en seriös debattartikel.

Kyrkoherden motiverar borttagandet av komministertjänsten i Gagnef med att detta är den åtgärd som minst påverkar verksamheten. Det är en uppfattning som inte delas av de församlingsbor som nu engagerar sig för kyrkans framtid i Gagnefs pastorat!

Ingemar Svensson

Församlingsbo Västtjärna, Gagnef