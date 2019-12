DEBATT: Inte så billigt med elbil

Tre Falupolitiker skrev att elbilar kan ge mer trafik. Som argument anför de låg elkostnad för driften. Men det håller bara om man enbart laddar hemma eller på jobbet.

Man måste också ha bland annat laddbox och kablar. De kostar, med montering, 15000–20000 kronor, ibland mer. Om man kör 6000 mil under fem år, blir det 2–3 kronor per mil att lägga till själva elkostnaden. Det betyder totalt runt 4–5 kronor per mil med laddning hemma eller på jobbet.

Att ladda vid laddstolpe är dyrare. Man får betala antingen per kilowattimme (kWh) eller per minut. Per kWh är det ofta runt 5 kronor. Om bilen drar måttliga 1,5 kWh per mil, kostar det per mil alltså runt 7,50 kronor.

Om man i stället betalar per minut, beror priset på laddstationens effekt och på hur länge man står. Att till exempel ladda 25 kWh, vilket räcker för runt 15 mil, kan ta en halvtimme och kosta 90–100 kronor. Det betyder 6–7 kronor per mil.

En snål dieselbil drar 0,5 liter per mil, cirka 8 kronor per mil. Något dyrare än att ladda el vid laddstolpe. Men nu börjar kommuner och markägare reagera på att elbilar står länge och laddar. Därför tar de ut P-avgift också. Då blir elen plötsligt mycket dyrare än att köra på bensin eller diesel.

På mackar står man gratis och tankar på några minuter.

Därtill är elbilar dyra, även med 40000-kronorspremien, med större värdeminskning i reda pengar. Det ger högre total kostnad. Därför kan vanligt folk komma att köpa och köra mindre med elbilar. Bilföretagen märker stort köpmotstånd.

Resonemangen om varutransporter stämmer däremot till eftertanke. Mer e-handel med leveranser och returer ger mycket åkande fram och tillbaka.

Tege Tornvall

Biljournalist, Leksand