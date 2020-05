DEBATT: Hjort (S) och Persson (S): Under och efter krisen måste arbete läggas på att minska arbetslösheten

Replik till Bergman (M): Det ska inte vara valbart att säga nej.

Vi möter ett virus som hotar människors liv och hälsa, som skapar oro, arbetslöshet och ekonomisk kris. Läget efter Corona-krisen kommer vara fortsatt tufft och kan innebära ekonomiska konsekvenser. Därför välkomnar vi de totalt 95 välfärdsmiljonerna från regeringen. Utan dem hade läget varit ännu tuffare i Borlänge.

Flera företag i vår kommun påverkas negativt i Covid-19 spår, och kommunen för dialog med både företag, fackföreningar, och andra berörda aktörer. Fokus vid dessa träffar är att dela information om nuläget samt föra dialog.

Du har helt rätt i att kortidspermitering inte är något ovanligt. Men av de företag och fackförbund vi för dialog med så ses regeringens insatser som något positivt. De ser också positivt på den slopade karensdagen, möjligheten att låna mer pengar och sänkta sociala avgifter. Utan dessa insatser hade fler gått rakt ut i arbetslöshet.

Under och efter krisen måste arbete läggas på att minska arbetslösheten. De som har förlorat sina arbeten måste få hjälp att få in en fot på arbetsmarknaden igen. Vi håller med om att det nu finns utmärkta arbetstillfällen i svenska skogen. Bland annat med att sätta plantor, plocka bär etc. Men också andra branscher som under Corona utökat sin produktion eller verksamhet. Facket har en viktig roll i att se till att de som får dessa jobb har avtalsmässiga löner.

Som du säger så söker sig fler till högskolorna. För att fler ska kunna studera vid universitet och högskolor har regeringen föreslagit att lärosätena tillförs totalt 111 miljoner kronor under 2020, motsvarande cirka 1 300 helårsstudenter, och 222 miljoner kronor under 2021. För högskolan Dalarna innebär det 22 nya platser 2020 och 44 nya platser inför 2021. Något som kommer gynna vår region, och något som vi är glada över.

Det Ulrik dock borde veta som nämndsledamot av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är att man som arbetssökande vare sig får tacka nej till arbete eller studier. Man blir då av med sitt försörjningsstöd. Så har reglerna varit under en överskådlig tid.

Vi kommer från vår sida se till att arbetssökande efter och under krisen har både hjälp men även krav på sig att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Borlänges välfärd bygger vi tillsammans och vi ska ta oss igenom denna kris tillsammans!

Lena Hjort (S)

Gymnasie- och arbetsmarknaders ordförande, Borlänge

Kenneth Persson (S)

Socialnämndens ordförande, Borlänge