Debatt: Har ni pengar till aktieägare – men inte till anställda?

Nyligen kunde vi läsa att Ica ska dela ut 1,2 miljarder kronor till sina aktieägare. Och de är inget undantag. I våras delade SKF ut 1,3 miljarder och Volvo planerar en aktieutdelning på hela 12 miljarder. Det finns alltså ingen brist på pengar, åtminstone inte när det gäller utdelning till aktieägare.

Men när det blir tal om att höja lönerna för alla de anställda som nu bär Sverige genom pandemin låter det annorlunda. För arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv har nu meddelat att utrymmet för löneökningar är noll kronor och noll öre.

Egentligen är vi inte så överraskade. Så har arbetsgivarna sagt i varje avtalsrörelse i 100 år, oavsett konjunkturläge. Det finns aldrig pengar till vanliga arbetare, till deras löner, till deras arbetsmiljö, till deras pensioner. Men arbetsgivaren kommer inte få som de vill i år heller. För LO:s svar är detsamma som det alltid varit: våra medlemmar förtjänar bra betalt för sitt arbete och det ska de få.

Att neka våra medlemmar löneökningar just i år vore dessutom särskilt provocerande. Överallt är det undersköterskor, ambulansförare, busschaufförer, brevbärare, lagerarbetare och alla andra grupper av arbetare som nu får Sverige att fungera. De begär inga miljardutdelningar för detta, de begär bara vettiga löner för sitt arbete. Det ska vi se till att de får.

De tolv LO-förbund som nu förhandlar gemensamt kräver tre procent i löneökning plus ett särskilt löneutrymme på minst 783 kronor för de som tjänar under 26 100 kronor i månaden. Det betyder en rejäl låglönesatsning, framför allt för lågavlönade kvinnor. Eftersom många av våra medlemmar börjar arbeta tidigt vill vi också att pensionen betalas in redan från 20-årsåldern. Dessutom kräver vi bättre tjänstepension, starkare skydd mot sexuella trakasserier och bättre möjlighet till rehabilitering.

Vi hoppas att coronakrisen har gjort att fler inser det som länge borde varit självklart för alla: utan arbetare stannar Sverige. Utan arbetare ingen välfärd, ingen tillväxt, ingen fungerande ekonomi. För oss är det både enkelt och självklart. Vi ska se till att de får bättre villkor och bättre betalt. Vi kommer inte att låta någon glömma vilka det var som fick Sverige att fungera när ekonomi och samhälle lamslogs av en pandemi. Nu är det dags att betala!

Susanna Gideonsson, ordförande LO

Lena Johnsson, vice ordförande för LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg