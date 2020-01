DEBATT: Hallå Falu kommun! Hur är det med era klimatambitioner i verkligheten?

Falu kommun håller på att planlägga det nya bostadsområdet Born, mellan Hanröleden och Faluån, med infart från Södra Mariegatan. Det ligger inom gångavstånd från stadskärnan. Förutsätt­ningarna att skapa ett område i framkant vad gäller klimatfrågor är således stora. I översiktsplanen står att “all planering ska utgå från behovet att minska påverkan på klimat och använda energi effektivt”. Men vad gör Falu kommun?

Parkeringsbehovet i Born är inte utrett, trots att det står i kommunens parkeringsnorm att man vid varje nyexploatering ska bedöma områdets särskilda förutsättningar. I detta fall är det gångavstånd till stadskärnan och cykelavstånd till de flesta andra målpunkter i stan. Här är behovet av bilparkeringsplatser mindre än vid en genomsnittlig nyex­plo­­a­tering. Behovet av cykelparkeringsplatser är däremot större. Men planbeskriv­ningen anger att man tänker bygga fler bilparkeringsplatser här än i andra områden. Om cykelparkering står inte ett ord.

När det gäller områdets kommunikation med omgivningen, kan man i planbeskrivningen läsa följande: ”Utöver nödvändiga anslutningar för biltrafik bör därför åtgärder för att säkerställa trafiksäkra och tillgängliga gång- och cykelförbindel­ser till busshållplatser, skolor och andra målpunkter i centrala Falun och de övriga angränsande stadsdelarna prioriteras." Anslutningar för biltrafik klassas alltså som "nödvändiga", medan förbindelser för gång- och cykeltrafikanter bara ”bör” byggas, i en obestämd framtid. Det framgår inte ens vilka dessa åtgärder är.

I planförslaget står inget om möjligheterna att tillvarata solenergi. För att det ska vara möjligt att sätta solpaneler på ett tak, behöver detta luta mot söder (mellan SO och SV). Planbestämmel­serna säger inget om åt vilket håll taken ska luta, utan det är upp till den som bygger. Med nuvarande planförslag skulle det kunna bli så att inget tak vetter mot söder. Hur taken vänds när husen byggs, avgör möjligheten att sätta upp solceller under hela husens livslängd. Att i efterhand vända på taken går ju inte.

Hur tänker Falu kommun? Man kan inte skylla på att det är en privat markägare och exploatör, det är kommunen som bestämmer hur detaljplanen ska se ut. ​Vi vill gärna ha ett svar från kommunen!

Naturskyddsföreningen i Falun

genom ordförande Christine Riedwyl Gottberg