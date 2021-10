DEBATT: Ge oss en tillgänglig busshållsplats - nu anmäler vi kommunen och Daltrafik!

Öppet brev tillika anmälan till DO, Dalatrafiks styrelse och Kommunstyrelsen i Ludvika

För kännedom till Ludvika kommunfullmäktige. Insändare Dålig tillgänglighet för funktionsnedsatta i Sunnansjö!

Vi vill ta upp den numera starkt begränsade tillgängligheten för funktionsnedsatta kollektivtrafikanter i Sunnansjö, Ludvika Kommun. Tidigare fanns en bra handikappanpassad busshållplats med förhöjd trottoar vid Marias kiosk, Sunnansjö. Vi deltog i att detta ordnades. Efter att ett antal klagomål från ägaren av Marias kiosk, Sunnansjö tydligen har framförts, har dock hållplatsen dragits in. Delvis lär det handla om att vissa bussresenärer ville få låna kioskens kundtoa, delvis lär det handla det om att vissa bussresenärer upplevdes som stökiga av kioskens personal.

Vissa bussar som kör förbi Sunnansjö är dock höga med höga trappor, och ibland utan teknisk möjlighet att niga. På övriga busshållplatser utan trottoar i Sunnansjö blir dessa högre bussar mycket svåra att komma ombord, för dem som har någon form av rörelsehandikapp!

Vi föreslår att busshållplatsen vid Sunnansjö Coop som har en trottoar åter tas i bruk! Helst bör även denna trottoar förhöjas. Vägen utanför Coop Sunnansjö är nu väl reparerad och asfalterad och åter fullt körbar även för en tung buss. Tills hållplatsen vid Coop Sunnansjö har tagits i bruk, begär vi att Dalatrafik förbjuds med vite, att använda icke handikappanpassade bussar för linjerna som trafikerar Sunnansjö. Vi har ovanligt många äldre här, som ofta är funktionsnedsatta! Anmälan av vad som har hänt skickas nu in till DO, Diskrimineringsombudsmannen, för faktisk skedd värre diskriminering av funktionsnedsatta i Sunnansjö! Anmälan kombineras alltså med begäran om vitesföreläggande av DO.

Ken Swedenborg (ffs), Partiordförande