Debatt: Ful modernistisk arkitektur inte bra för världsarvet – hallå, Falun vakna!

Falun är en vacker stad som stoltserar med ett världsarv utnämnd av Unesco, få förunnat! Kommunen skriver: ”Falun fick världsarvsstatus 2001 och är alltså enligt UNESCO en av drygt 1000 platser i världen som är så viktig att den ska bevaras för all framtid.” Hela Falun ingår i världsarvet inte bara trästäderna. Det är bra att det byggs nytt, men de flerbostadshus som förs upp förfular våra stadsmiljöer enormt. Så gott som all nyproduktion i Sverige sker i modernismens missprydande, intetsägande fyrkantiga lådor med massa glas, stål eller livlös betong. Det finns vackra alternativ, till exempel nyproduktion i orter som bevarar sin lokala arkitektoniska tradition som Sala, Nora, Strängnäs och Kungälv. Rättvik ställer krav på området vid Siljan, falurött och timmerfasad. I Falun ställde man krav på att Coop skulle byggas i lokal tradition med faluröd fasad istället för deras egna tråkiga koncept. Internationellt ser vi nyproduktion av klassisk och lokal arkitektur, Tyskland återuppbygger sina städer. Vi bör lyfta blicken och fundera över om det som byggs verkligen är vackert. Det finns en tendens att ful samtida modernistisk arkitektur utan lokal anknytning börjar ta mark i centrala Falun, inte bra för världsarvet! Dessa trista byggnader ska inte ta plats i städers historiska miljöer där turister rör sig, tar foton och spenderar i butiker, det gäller även Falun. De bör undvikas helt och hållet. Ändå inkräktar fyrkantiga lådor de historiska stadskärnorna, även i Falun. Skräckexemplet är konferenscentret i Helsingborgs hamn där det vackra klassiska rådhuset med kringliggande sekelskiftesbebyggelse nu byggs in av modernistiska byggnader, respektlöst! Man kan undra hur de som godkänner nyproduktioner tänker?

Falu kommun ger starkt intryck av att man inte vill utnyttja den unika möjlighet som ett världsarv ger. Det borde genomsyra hela staden, man ska känna att man befinner sig i en unik miljö. Staden har chansen att utnyttja denna så kallade ”Unique Selling Point” som man säger på reklamspråk, som många andra städer inte har. Människor anknyter starkt till en vacker sammanhängande miljö, se uppsatsen ”Fasadens betydelse för Staden” som visar att nyare bebyggelse drar ner den uppfattade skönheten i områden med klassisk och nyare arkitektur, även viljan att vilja vistas på platsen och visa upp den för en turist. Falun går emot detta och vänder ryggen till sitt historiska arv, det som har gett staden sin skönhet och världsarvsstatus. Världsarv har strukits från världsarvslistan, staden Dresden och Omans arabiska antilopreservat. UNESCO utreder nu kritik mot det malplacerade modernistiska Kulturhuset i världsarvet Karlskrona, även Visby granskas.

Falun måste frigöra sig från sina modernistiska kedjor, bristande respekt kan upphäva dess världsarvsstatus. Hallå, Falun vakna!

Håkan Wedin

Arkitekturupproret