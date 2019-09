Debatt: FUB är inte emot förändringar, men vi är emot försämringar

I Mora kommun har det under många år funnits en affär som säljer saker som andra personer har skänkt. Tidigare drevs den av personer under AME (arbetsmarknadsenheten). För ett tiotal år sedan så slogs AME och Mora dagcenter ihop. Inom dagcenter så arbetar personer med utvecklingsstörning. Dessa personer har mycket svårt för att komma ut på en vanlig arbetsmarknad, men i och med att man kunde börja jobba i butiken, så hade man kommit väldigt nära ett vanligt jobb. I butiken så fick de jobba med att ta emot varor, sortera, tvätta, diska, laga, måla om, prismärka, hänga ut varor i butiken samt stå i kassan. Alltid med en personal i närheten som stöttning, men man gjorde arbetet själv.

Det finns en lag som kallas LSS. Lagen om Stöd och Service. I lagtexten står det bland annat, att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. I 9:e § står det att personer inom LSS har rätt till en daglig verksamhet. Verksamheten skall erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hens önskemål. Verksamheten bör generellt sett ha som mål att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete även om detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt eller vara orealistiskt.

Så här långt kan man väl säga att kommunen har försökt att leva upp till det här, men kommunen har bara erbjudit dåliga lokaler till detta. Lokaler som har dömts ut av Arbetsmiljöverket. Det har lett till att man nu bedriver verksamheten i ännu mindre lokaler än förut, men med lika dålig arbetsmiljö. Det rör sig om cirka 15 olika personer som jobbar i affären plus personalen. Personalen gör ett mycket bra arbete med deltagarna och deltagarna trivs med sitt arbete.

Deltagarna har ett stort behov av att veta vad som händer för varje dag och deras speciella behov måste alltid komma i första hand för personalen, vilket det alltid gör. Nya chefer skapar nya uttryck. Det nya mantrat IBIC, individens behov i centrum, har tidigare varit, deltagarens behov i centrum. Nya ord, samma innebörd.

Socialnämndens beslut den 21 augusti, att stänga Mora återbruk, eller som ni uttrycker er i protokollet, avslutas inom socialnämndens regi. Menar ni, att ni före årsskiftet ska ha en ny fungerande verksamhet där alla dessa personer ska få plats. Det är ju inte bara återbruket som påverkas, utan även intaget, huggkubben, snickeriet. Allt som allt gäller det 50-60 personer. Plötsligt så ska det skapas massor av nya jobb inom kommunen. Var fanns dessa arbeten tidigare? Ambitionen har väl alltid varit att hitta jobb ute på arbetsmarknaden?

Kommunen kan inte stänga en verksamhet bara för att lokalerna är dåliga eller det ska sparas pengar. Det är inte kommunens brist på lokaler som ska styra verksamheten, utan det är deltagarens behov som ska styra. Enhetscheferna flyttade in i före detta arbetsförmedlingens lokaler på Kyrkogatan. Familjecentrum flyttade in i gamla skattehuset, efter att det blivit ombyggt. Socialförvaltningen fick sina gamla lokaler upprustade.

Våra medlemmar fick vara kvar i utdömda lokaler på Verkstadsvägen. Nu stänger ni verksamheten eftersom den inte drar in tillräckligt mycket pengar. Mora kommun får in många miljoner ifrån staten i bidrag varje år. Dessa pengar ska täcka de utgifter som kommunen har för de extrakostnader som LSS-lagen ger. Om kommunen sparar in på LSS-insatser, så får inte kommunen pengar ifrån staten.

Vårt förslag ifrån FUB Ovansiljan, är att lämna dessa dåliga lokaler och flytta in i en bättre affärslokal, där alla kan få plats att utföra sitt arbete på sina villkor, utan att riskera sin hälsa. Kanske en lokal där man i första hand säljer mindre saker. Textilier, porslin, filmer och liknande och att man försöker att hitta en större lokal på sikt där allt kan få plats.

FUB är inte emot förändringar, men vi är emot försämringar.

FUB Ovansiljan