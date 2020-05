DEBATT: FFS: Liten organisation är mera effektiv

Folkkampanjen för sjukvården inleder denna debattartikel tillika Medborgarförslag till Dalarnas Regionfullmäktige, med följande tänkvärda nya citat från Greta Thunbergs Twitter, som vi helt instämmer i: ”Applaud health care staff! But also give them higher wages, better working conditions and permanent sufficient resources. Bail out workers! And maybe save the “clapping-instead-of-funding” for the polluting companies? – A real sarcastic slow clap for the ones destroying our world!”

För de allt mer ökande ytterst samhällsviktiga behov, som Greta här så insiktsfullt talar om inom vården och omsorgen, föreslår vi liksom tidigare en regionskattehöjning i Dalarna med 55 öre. Vi efterlyser även återigen långt mer utökade statsbidrag till vård och omsorg.

Vi vill även, att möjlighet skapas för regionerna, att istället för dagens system med regionskatt, kunna ta ut skatt på samma sätt som staten, dvs. progressivt. Detta skulle underlätta för de fattiga.

Vi ser gärna att en rådgivande folkomröstning först sker i frågan om regionskatten.

Att bli en mer attraktiv arbetsgivare är annars en stor utmaning. ”De systemfel som ses i Sverige finns överallt i regioner och landsting styrda av vitt skilda politiska ideologier” är en ny viktig iakttagelse från Överläkaren och Urologen Magnus Fovaeus.

Givetvis är dock den största utmaningen idag Covid-19, men även alla följdsjukdomar och följdeffekter, som detta virus sannolikt kommer att ge upphov till i framtiden.

Undanträngningseffekterna är vidare nu stora i vården, många sjuka som har andra problem än Covid-19 har idag svårt att få den vård som de behöver, och de flesta planerade operationer är ju inställda. Rehabiliteringen har urstora problem, cirka 95% av vårdplatserna har där lagts ner.

-Undanträngningseffekterna är också betydande i regionernas ledningar. Överläkaren Magnus Fovaeus beskriver även detta bra: "Det paradoxala är också att stordrift och centralisering av sjukvård aldrig lönar sig ekonomiskt. Ju större organisation desto större läckage av pengar till icke-värdeskapande tramsverksamheter!"

Folkkampanjen för sjukvården vill decentralisera sjukvården och flytta ansvar och tillit ut i organisationen, så att de vårdanställda får påverka mer av sin arbetssituation och får mer ansvar.

Vi vill införa ett lokalt ledarskap och avveckla divisionerna och den farliga toppstyrning de bidrar med. Divisionsorganisationen har bidragit till värre problem med vårdköer, överbeläggningar, uppskjutna operationer och en överlastad personal.

Vi vill istället införa sammanhållna vårdområden med Norrtäljemodellen Tiohundra, som en värdefull förebild. I Norrtälje har denna internationellt uppmärksammade organisationsmodell, varit innovativ, effektiv och skapat mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

-Den kommunala vård och omsorgen skulle tillsammans med regionens sjukvård med fördel kunna bedrivas under en enda gemensam organisation och huvudman enligt Tiohundra-modellen.

Vi vill uppmärksamma, att utlandsutbildade läkare, som ännu inte fått svensk legitimation nu erbjuder, att frivilligt arbeta som läkarassistenter och sjuksköterskor. Detta efter ett värdefullt initiativ av akut- och narkosläkaren Lala Babayeva.

För läkare som nu vårdar Covid-19 sjuka, vidareförmedlar vi det värdefulla nya medicinska tipset om, att behandling med Surfactant, ofta kan hjälpa vid värre andningssvårigheter (ARDS). Bäst är SP-D varianten. Behandling med Surfactant ges ju annars främst till förtidigt födda med andningsproblem.

Ken Swedenborg (FFS)

Partiordförande, Vidareutbildad undersköterska