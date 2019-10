DEBATT: Fattigdom finns även i Sverige – nu behövs en politik för social rättvisa

Den 17 oktober är det Internationella dagen för att utrota fattigdom. En dag som är initierad av FN, för att uppmärksamma den globala fattigdomen. Men vi ska veta att fattigdom också finns Sverige. 15 procent av befolkningen i Sverige har en inkomst under 60 procent av medianinkomsten och är i risk för fattigdom, enligt EU:s statistikmyndighet. Det motsvarar 1,5 miljoner människor. Verdandi och många andra organisationer som arbetar för att göra samhället mänskligare, möter nu en fattigdom som är allvarligare än tidigare och dessutom spridd till grupper som tidigare klarat sig genom det offentliga stödet. Dessutom är Sverige ett av de länder där ojämlikheten ökar mest. Under många år har situationen för kapital och företag förbättrats avsevärt – bolagsskatten har sänkts och arvsskatt, gåvoskatt och förmögenhetsskatt är borttagna. Samtidigt har människor som blivit långtidssjukskrivna, arbetslösa eller av andra skäl hamnat långt från den ordinarie arbetsmarknaden fått det allt svårare. Under en följd av år har människor med inkomster från arbete gynnats och de med högst inkomster har fått mest. För den som redan från början levde under knappa förhållanden är det snart sagt omöjligt att upprätthålla ett värdigt liv. När extrem rikedom lever sida vid sida med fattigdom kommer samhället att dras isär på ett sätt som till slut blir omöjligt att återställa.

I detta läge går regeringen fram till riksdagen med en statsbudget som kommer att öka ojämlikheten ytterligare. Den tiondel av befolkningen som tjänar mest får cirka 45 procent av utrymmet i statens budget. I denna tiondel av befolkningen är ungefär tre fjärdedelar män. Den tiondel som tjänar minst får cirka 2,5 procent av utrymmet i statsbudgeten. När nu Sverige har starkare statsfinanser än på länge är detta orimligt. Vanligt folk får betala priset för att de högst avlönade ska erhålla stora skattesänkningar.

I kölvattnet av detta växer också arrogansen och föraktet för svaghet. Den undersköterska som hade mage att ifrågasätta de rikas skattesänkningar kallades ”parasit” av en före detta moderat riksdagsledamot. Och politiker som är ansvariga för budgeten gör sitt bästa för att försöka blanda bort korten och låtsas som om utvecklingen i själva verket inte alls går åt fel håll.

Det är upprörande. För att kunna göra något åt problemen måste ansvariga makthavare inse att deras politik sedan mer än 30 år lett till större ojämlikhet och ökad fattigdom. Nu behövs en politik för social rättvisa.

Vi i Verdandi kräver:

Återupprätta de sociala trygghetssystemen. Alla ska ha rätten att leva ett liv i värdighet.

• Höj pensionerna för de 300 000 gamla som lever under fattigdomsgränsen.

• Bygg fler hyresbostäder med hyror som människor med låga löner har råd med.

• Satsa på de skolor som har minst resurser och störst problem.

• Bygg ut välfärden så den omfattar alla.

• Sluta privatisera och sälja ut gemensamma verksamheter.

• Ge mer pengar till beroendevården.

• Höj sjuk- och aktivitetsersättningen för dem som inte kan jobba.

• Betala satsningarna med skatt på förmögenheter och höga inkomster.

Verdandi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete samt organisering av utsatta grupper till kamp för bättre villkor. Verdandi arbetar MOT fattigdom, missbruk, rasism och främlingsfientlighet, men FÖR en generell och solidarisk välfärdspolitik och jämställdhet.

Verdandi Dalarna

Annakari Berglund, ordförande