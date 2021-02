DEBATT: Fackförbund mobiliserar med namninsamling - "kompromissa inte bort anställningstryggheten!"

Vi på IF Metallklubb Quantservice och Hitachi-ABB metallarbetare i Ludvika startade i december en namninsamling i protest mot att vår förbundsledning och Kommunals ledning tog beslut om att ansluta sig till PTK och Svenskt Näringslivs Las-uppgörelse, trots att de tillsammans med resten av LO förkastat den.

LO-styrelsen hade enhälligt beslutat att säga nej till förhandlingarna om försämringar i Las och förkastat den så kallade ”uppgörelsen”. Ett enigt LO-representantskap kallade överenskommelsen för ”en dramatisk försämrad anställningstrygghet”. I detta eniga LO-beslut ingick Metall och Kommunal tillsammans med tolv andra förbund.

I försvaret av Las har de tolv andra förbunden, konsekvent i sin roll som arbetarrepresentanter, sagt nej till det som S-regeringen kallar ”partsgemensam överenskommelse”. Kom ihåg att hela LO förkastade Svenskt Näringslivs förslag.

Vi, som många andra av Metalls medlemmar, tycker att det är helt fel att kompromissa bort anställningstryggheten. Vi tycker också att det är osolidariskt att IF Metalls och Kommunals ledningar går in i en uppgörelse som kommer att få konsekvenser för oss och alla andra arbetare. IF Metalls och Kommunals ledningar har med sitt agerande inte bara splittrat LO-familjen utan även äventyrat LO:s framtida roll som samordnare. Kommunal och IF Metall bröt mot LO:s stadgar när de anslöt sig till avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv som kommer att försämra anställningsskyddet. Det slog LO:s styrelse fast efter att flera förbund reagerade starkt och väckte frågan om stadgebrott. Enligt stadgarna är förbunden skyldiga att inhämta ett yttrande från LO:s styrelse i frågor av större principiell eller omfattande innebörd, vilket Las- frågan är. Vi tycker att IF Metalls och Kommunals ledningar har struntat i demokratin inom fackföreningsrörelsen, och än värre så har de kört över de egna medlemmarna utan att vare sig lyssna på eller fråga oss. LO-förbunden, IF Metall och Kommunal har struntat helt i det 2 viktigaste verktyget i kampen för försvaret av Lagen om Anställningsskydd. Det ena arbetarkollektivet, den andra Strejken.

Nu är det viktig att ge arbetarna på golvet en chans att agera för att försvara anställningstryggheten. Namninsamlingen är ett bra sätt att mobilisera och få kollektivet att säga sitt. Vi menar att det är av största vikt att genomföra en nationell namninsamling där vi ställer kraven till IF Metalls och Kommunals ledningar: ”Omrösta om uppgörelsen som försämrar Las eller avgå”. LO:s löfte: ”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta för lägre lön eller på sämre villkor än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav."

För QuantsServices AB i Ludvika Hans Danielsson -Klubbordförande

För Hitachi-ABB Ludvika Jorge Nunez - kontaktombud, Richard Gustavsson - Kontaktombud, Mikael Persson - Kontaktombud