Debatt: Ett ledarskap i gungning

Region Dalarnas borgerliga ledning har snart regerat en halv mandatperiod. Vad har åstadkommits? Ett svar är en jättelik chefskarusell med ett tillhörande slöseri med skattepengar.

Man började mandatperioden med att skicka hem personaldirektören som då fick en årslön i ersättning och följde upp med att avskeda ekonomidirektören som fick fortsatt lön i ett och ett halvt år. Förra veckan avskedades hälso- och sjukvårdsdirektören till en direkt kostnad av 1,6 miljoner kronor, motsvarande ett års lön. Regiondirektören sades upp i somras, helt i onödan eftersom kontraktet var på utgång. Flera i ledande position har valt att sluta.

Sammantaget betyder detta att hela regionens ledning och styrning är satt i gungning.

De som avskedas måste förstås ersättas. Eftersom den borgerliga majoriteten misstror förmågan i den egna verksamheten så anlitas ett rekryteringsföretag. Detta företag har nu för stora pengar under lång tid misslyckats med att skaffa fram den personal vi behöver.

Istället anlitas ett annat företag, Ledningsbolaget, som förser Region Dalarna med tillfälliga lösningar. Just nu en ekonomidirektör som ersatt den ordinarie under 8 månader för 280 000 kronor per månad. Bara för den summan kunde vi anställt ett antal undersköterskor och sjuksköterskor.

Som om det inte räckte har regionledningen ytterligare fyra höga chefer inhyrda från Ledningsbolaget eftersom man, vare sig med egen kraft eller med rekryteringsföretagets hjälp, lyckas rekrytera.

Det vi fått är alltså en spiral av tillfälliga lösningar som gör det allt svårare att rekrytera kompetent personal eftersom det blir känt att alla chefer sitter löst. Dessutom ett kontinuerligt läckage av pengar till företag som upprätthåller verksamheten så gott det går.

En större fråga är hur den här röran påverkar verksamheten. Ibland kan man förstås behöva byta ut en chef för att något inte fungerar eller för att man organiserar om eller byter strategi.

Men när ingen förstår syftet med karusellen så skapar den bara osäkerhet. Allt fler anställda kan börja undra: är det jag nästa gång?

Det är direkt skadligt att regionen styrs av så många personer som inte kan räkna med att ledarskapet varar över en längre period. Var det verkligen detta Ulf Berg menade när han i valrörelsen gick ut med att han skulle städa upp i ekonomin och organisationen.

Maja Gilbert Westholm

Oppositionsråd för Vänsterpartiet