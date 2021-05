DEBATT: Du får förtydliga dig Rikard Rudolfsson

Rikard Rudolfsson har skrivit ett debattinlägg där han med svepande formuleringar antyder att det finns brister i den demokratiska hanteringen i Borlänge kommun.

Tyvärr är det svårt att läsa ut vad Rikard egentligen vill förändra. Inga konkreta problem eller förslag till förbättringar nämns i texten och inga sådana har heller förts fram, varken vid formella eller informella sammanträden i kommunen.

Det är allvarligt om förtroendevalda upplever svårigheter att utföra sitt uppdrag.

Vi som företräder de styrande partierna i Borlänge har en hög ambition att skapa ett bra klimat för politiskt engagemang i kommunen. Under denna mandatperiod har vi utvecklat arbetsformerna så att majoritet och opposition i större utsträckning tillsammans jobbar fram betydelsefulla beslut och har insyn i viktiga frågor. Några exempel på det är hur vi diskuterade innehållet i strategisk plan, regelbundna avstämningar i lokalförsörjningsarbetet, referensgrupp i utredningen om valfrihet, gruppledarmöten under pandemin och förbättrade former för att följa ekonomin i nämnder och styrelser.

I kommunstyrelsen har vi ett enhälligt beslut att utveckla formerna för medborgardialog. Pandemin har gjort att bara digitala dialoger har kunnat genomföras. Den formen är bra för vissa grupper men inte för andra. Vi ser fram emot att kunna träffa fler borlängebor och diskutera olika frågor och förslag så fort risken för smittspridning är borta.

Det är allvarligt om förtroendevalda upplever svårigheter att utföra sitt uppdrag. Vi lyssnar gärna på oppositionens synpunkter kring hur vi kan förbättra de demokratiska processerna. Både internt för oss förtroendevalda och vår dialog med borlängeborna. Så kom med bättre beskrivningar Rikard Rudolfsson så är vi beredda att ta fler steg framåt för att utveckla demokratiarbetet i vår kommun.

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S)

Karin Örjes, kommunalråd (C)

Monica Lundin, kommunalråd (L)

Elina Brodén, kommunalråd (Mp)

Nicole Skoglund, gruppledare (Ofa)