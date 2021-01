DEBATT: Det vill Gräsbergs byalag med riksvägen

Väg 50, som är en del av Bergslagsdiagonalen, sträcker sig genom Landforsen, Håksberg, Persbo och Gräsberg med en nära bebyggelse på båda sidor. Hastigheten i dag är omväxlande 60/70/80 km/h. Trafiken har under de senaste åren ökat kraftigt och det har under lång tid diskuterats vad som behöver göras för att möta de krav som ställs på framkomlighet, säkerhet och bevarande av befintlig miljö.

De alternativ som framkommit är:

1. Ombyggnad i befintlig sträckning från korsningen väg 50/66 vid Hammarbacken till Svarthyttan cirka 11 kilometer norr om Ludvika.

2. En ny sträckning öster om sjön Hillen från Norsbro och som i princip följer kraftledningen upp till Svarthyttan.

3. Alternativ 1 innebär att man behöver höja hastigheten till 100 kilometer på en sträcka sex – sju kilometer för att man vill korta restiden mellan Ludvika och Borlänge. För att höja hastigheten till 100 måste vägen ha mitträcke, vilket innebär att utfarter måste stängas och nya lokalgator på båda sidor anläggas.

Ganska många gångtunnlar måste byggas eftersom bostadshus finns på båda sidor. Åtskilliga hundra meter bullerplank måste byggas. Ett stort antal bostadshus måste rivas och troligen ett Folkets hus också.

Kvarvarande fastigheter får en kraftigt försämrad boendemiljö och minskat värde (om de ens går att sälja). De som tvingas bort måste lämna fastigheter som i vissa fall har ägts i generationer.

Tidsvinsten genom att höja hastigheten från 80 till 100 blir en minut och från 60 till 100 tre minuter. Ombyggnaden kommer att höja säkerheten men som ovan nämnts kommer detta att resultera i en total kollaps av både boende- och kulturmiljö i byarna Persbo och Gräsberg.

Andra alternativet innebär att den nya vägen till större delen byggs i ny terräng parallellt med en befintlig 400 kV kraftledning. Längs denna sträcka finns knappt någon bebyggelse alls och eventuell miljöpåverkan blir marginell.

Vissa delar passerar områden som skulle kunna bli industriområden i Smedjebackens kommun. Väg 50 är en livsnerv för importen från utlandet via Göteborg och förbindelserna via Skåne. För all framtid kommer detta att bestå och det gör att en ny sträckning också är att föredra.

För alternativ 1 har det tagits fram preliminära kalkyler men för alternativ 2 har detta inte gjorts på grund av bristande intresse från Ludvika kommun och Trafikverket.

Gräsbergs byalag vill att det tas fram en kalkyl även för alternativ 2 för att kunna göra en jämförelse. Det finns uppskattningar (ej officiella) som visar att det alternativet kan ha lägre kostnader. Vi är övertygade att en mötesfri väg kommer att vålla mycket oro och överklaganden.

Gräsbergs byalag vill:

• Bygg inte om Väg 50 mellan Hammarbacken och Svarthyttan

• Utred alternativ 2.

Gräsbergs byalag, arbetsgrupp för riksvägen