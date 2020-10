Debatt: Det dånar uti Falu kommunfullmäktige – när kommer ursäkten?

"Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets timma slå…” Stroferna från Internationalen 1864 ringer i mina öron när jag ser fullmäktige i Falun 2020.

Vad är det som händer? Jo, kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C) har blivet så upprörd på fullmäktiges andre vice ordförande Anna Strindberg Lennhed (S) att han drämmer näven i talarstolen. Just innan har han vänt sig till den socialdemokratiska ledamoten som sitter just bredvid talarstolen och påtalat sitt missnöje med ”tonfallet som du har”.

Bakgrunden är enkel. Anna Strindberg Lennhed påtalar oro utifrån coronapandemin för placeringen i sammanträdesrummet, vilket också flera ledamöter framfört till henne. I linje med kommunfullmäktiges arbetsordning hävdar hon att kommunfullmäktiges ordförande – Göran Forsén (M) – har ett särskilt ansvar (9§). Det är i försvar av denne – de ingår båda i Falualliansen, vars minoritet söker politiskt styra kommunen – som Storcks inlägg görs.

Det är minst sagt förvånande att den högst exekutive förtroendevalde i just högsta politiska forumet ”slår näven i bordet”. Detta svenska idiomatiska uttryck ger Wikipedia betydelsen: ”Att säga ifrån på ett burdust, plötsligt och övertydligt sätt.”

Detta arbetssätt hör naturligtvis inte hemma vare sig i fullmäktiges talarstol eller annorstädes. Det förvånar också att inte fullmäktiges ordförande Göran Forsén (M) på något sätt agerade.

Visserligen sökte Storck stötta Forsén men detta kan inte på något sätt rättfärdiga den tystnad och passivitet Forsén bemötte Storcks excesser med. Forséns uppgift är att oväldigt följa kommunallag och arbetsordning och inte i god jävsstil ge allians-kamrater fri lejd för sitt beteende.

Storcks näve i talarstolen är inte ett uttryck som kännetecknar demokratiska sinnelaget utan snarare ett beteende där nyttjande av härskartekniker ersatt argumentation, dialog och samtal. Det var den sämsta inbjudan till deltagande i politikens viktigaste värv som kunde åstadkommas. Vilka ungdomar och andra intresserade vill engagera sig i samhällsbygget när en kvinna som värnar om allas hälsa bemöts på det sättet?

Ansvaret ligger tungt på kommunstyrelsens ordförande i Falun och hans parti att söka återupprätta sitt och politikens förtroende. Det minsta som kan begäras är en offentlig ursäkt till Anna Strindberg Lennhed. När kommer den?

Örjan Fridner (S), ersättare i kommunstyrelsen