Debatt: Det är inte moralism att vara kritisk mot porrindustrin – jag välkomnar regeringens satsning

Kommentar till ledaren "Mer porrmoralism är inte lösningen" av Mimmie Björnsdotter Grönkvist på Falu Kurirens ledarsida den 22/9.

Där kom den. Den gamla taktiken att angripa porrkritiker för moralism. På vilket sätt är det moralism att vilja skydda våra unga från porr och se behovet av att kritiskt granska och diskutera porr? Kvinnosynen, våldet, förnedringen, de pedofila och rasistiska inslagen samt inte minst produktionen (läs organisationen Talitas rapport, de hjälper kvinnor ut ur porrbranschen och prostitution, och kan lära er om kvinnorna/flickorna framför kameran).

Naturligtvis ska inte vuxenvärlden skuldbelägga. Vi har också varit unga och nyfikna. Inget barn eller ungdom ska känna skam för att de ser/sett porr, varken med eller utan avsikt. Men att skriva att pornografi kan ”vara ett sätt för unga att utforska sin sexualitet” får mig att sätta morgonkaffet i vrångstrupen.

Björnsdotter Grönkvist efterfrågar studier som visar att mainstreamporren innehåller våldsinslag. Behövs det? Här följer några titlar på filmer från Pornhub och jag vill varna känsliga läsare: ”Extra small teen slut used and abused in a public rest room”, ”Horny Petite Girl gets Tied Up, choked and fucked hard”, ”Don´t Let med Breathe. Rough choking Deepthrout”, "I want U to hurt me.. I love hard fuck Slap Choke Punch NO MERCY COMPILATION”.

Är detta ett "tryggt sätt" för ungdomar att utforska sin sexualitet på?

Pornhub, en av världens största porrsajter (som ledarskribenten förövrigt hänvisar till som en källa!), har också fått massiv kritik då det visat sig att det finns filmer med minderåriga, alltså barnporr, publicerade via deras tjänst. Detta rapporterade de flesta stora nyhetskanaler i USA om i vintras.

Att försvara porr med att 15 procent av de vuxna svenskarna (enligt icke namngiven källa) tycker att det har en ”positiv inverkan” på deras sexliv är så befängt så det tänker jag inte ens bemöta. Det är barn och ungdomar debatten handlar om. Som kanske får sin första bild av vad sex är genom porren.

En Sifo-undersökning som offentliggjordes den 23/9 visar också att 79 procent av ungdomarna mellan 13 och 17 år vill ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn. Motsvarande siffra bland vuxna är 71 procent. Majoriteten blir ännu större om vi bara tittar på vad kvinnorna vill.

Så tack till regeringen som insett hur viktig sex- och samlevnadsundervisningen är och vill införa den som en obligatorisk del av lärarutbildningen. Nu kan vi förhoppningsvis få tid och kunskap att förmedla till eleverna att sex bygger på ömsesidig lust och samtycke.

Malin Bodin Storgärds, gymnasielärare bosatt i Leksand