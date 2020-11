DEBATT: Demokratiskt haveri att S och V bojkottade regionmötet

Vänsteroppositionens bojkott av måndagens regionfullmäktige var ett demokratiskt haveri. Till skillnad av vad Elin Norén (S) vill ge sken av fanns aldrig något alternativ till ett fysiskt sammanträde. S och V borde ha tagit sitt demokratiska ansvar och deltagit.

Under måndagens regionfullmäktige så beslutades det om Region Dalarnas budget för 2021 samt ett antal andra viktiga beslutspunkter. Detta skedde dock utan att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet närvarade.

Under parollen ”Tomma stolar hotar demokratin” slog Elin Norén (S) och Abbe Ronsten (S) på stora trumman på Socialdemokraterna Dalarnas Facebook-sida (16/11) om politikens ansvarstagande under coronapandemin. I det kan jag bara hålla med dem. Om demokratiska institutioner inte kan hållas fungerande under kristider så är steget från den närmare än man vill tro, därför var frånvarandet av stora delar av oppositionen ett demokratiskt haveri.

Måndagens fullmäktige var historiskt snabbt och effektivt, på 3,5 timme så klubbades alla beslut som var planerade att ta två heldagar att gå igenom. Som ledamot för den styrande majoriteten så skulle jag kunna se det som en vinst att endast SD reserverade sig mot Dalasamverkans budgetförslag men som demokrativän så ser jag det som ett stort misslyckande. Styrande politiker ska inte stå oemotsagda i marknadsföringen av sina politiska förslag och vinster på samma sätt som i ryska duman eller i kinesiska folkkongressen.

Att vi lever under en dramatisk pandemi har inte undgått någon och vi alla har vårt ansvar att ta för att stoppa smittspridningen, i synnerhet politiker. För att fullmäktige skulle genomföras så smittsäkert som möjligt så gjorde regionens tjänstemän ett stort arbete med extra förberedelser. Varje ledamot satt med cirka tre meters avstånd, på varje plats fanns både munskydd och handsprit och planer för hur människor skulle röra sig i lokalen var gjorda.

Det som gör det hela än mer beklämmande är att något alternativ till ett fysiskt sammanträde aldrig fanns. Kommunallagen tillåter om man som flera regioner redan har gjort deltagande av vissa ledamöter på distans om den tolkas löst, men för att det ska kunna ske så måste ett fysiskt beslutsmässigt fullmäktige ta beslutet att tillåta det. För att uppnå detta så behöver minst 42 ledamöter delta, vilket är samma antal som gruppledarna för fullmäktiges partier tidigare hade beslutat om.

Utan beslutad budget så kommer inga covid-patienter behandlas varken på IVA eller någonstans i vården.

Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bryter slutna överenskommelser och inte tar sitt ansvar som de har mot sina väljare är skamligt, genom att lämna sina stolar tomma så hotar de demokratin. Om de på allvar vill ta ansvar för coronapandemin så skulle de ha kommit på måndagens fullmäktige och tagit sitt demokratiska åtagande på allvar.

Martin Bergman (M), ledamot av regionfullmäktige och vice ordförande i Fria Moderata studentförbundet