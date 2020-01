DEBATT: De privata sjukförvårdsförsäkringarna avlastar vården

I socialdemokraternas Sverige är det bättre att alla får vänta lika länge i kö än att vissa får vård tidigare och därmed avlastar kösystemet. Vidare verkar S se det som ett hot, snarare än en möjlighet, att samhällets vårdkostnader och utgifter för inkomstbortfall minskar tack vare de privata sjukförsäkringarna som endast motsvarar en procent av kostnaderna för vård i Sverige.

Talet om ”tjocka plånböcker” är ju dessutom direkt missvisande. Den överväldigande delen av de 660000 privata sjukförsäkringarna i Sverige utgörs av gruppförsäkringar som vanligen tecknas av arbetsgivaren eller arbetstagarens fackförbund. Försäkringsbolaget Folksam med kopplingar till socialdemokraterna utgör för övrigt en av de största aktörerna.

Från arbetsgivarens sida handlar det både om omsorg för personalen och att undvika onödig och kostsam frånvaro från jobbet. Många företag har inte råd att riskera att en viss kompetens faller bort under en längre tid, särskilt inte mindre företag. Skulle Leksands IF eller ABB ha råd att riskera avvara en nyckelperson under en längre tid?

Slutligen bollar vi gärna tillbaka frågan till Socialdemokraterna. Varför behövs privata sjukförsäkringar? Jo, för att vi inom det offentliga inte klarar av att ge nödvändig specialistvård. Bästa sättet att göra de privata alternativen överflödiga är därmed att skapa bättre tillgänglighet till den offentliga vården. Det är där fokus för sjukvårdsdebatten borde ligga.

Carl-Oskar Bohlin

Förbundsordförande Moderaterna, Dalarna

Christer Carlsson (M)

Regionråd, Region Dalarna