DEBATT: Därför lämnar vi Liberalerna

I samma ögonblick som partirådet fattade beslutet att öppna upp för budgetförhandlingar med Sverigedemokraterna dog resterna av det gamla Folkpartiet för att ersättas av Nya Liberalerna.

Partiledningen har på senare tid uppvisat ett närmast auktoritärt ledarskap där kompromissvilja helt och hållet har saknats och där den interna kommunikationen brustit. Det framstår som om man velat föra delar av våra medlemmar bakom ljuset med vaga formuleringar och om möjligt ännu vagare förtydliganden. Allt för att spela ner vad partistyrelsens förslag faktiskt innebär.

Med fullkomlig tondövhet har man varit villig att alienera en del av partiet för att nå fram med sin utsträckta hand till SD. Trots att det fanns förslag på partirådet som hade kunnat ena partiet valde Sabuni & Co att driva igenom den egna linjen fullt ut.

Deras agerande ger en lång näsa till oss som vid partiledarstriden mellan Sabuni och Ullenhag varnade för att det fanns tecken på att Sabuni kunde ha en dold agenda och att det fanns en risk att hennes egentliga mål var att närma sig SD, snarare än att vårda och utveckla den socialliberalism som varit vårt signum under decennier.

Under den här processen har det blivit tydligt att Liberalerna sakta genomgår en högergir. I våra interna forum har man spelat ner riskerna med ett eventuellt samarbete med SD. Man har svalt SD:s propaganda om att vi och övriga partier, som uppvisat en hårdnackad inställning mot Sverigedemokraterna, har mobbat och fryst ut partiet. Att 83 procent av väljarna lagt sin röst på annat håll verkar sakna betydelse. I stället har man hjälpt SD att behålla den offerkofta som de så förtjänstfullt kämpat för.

I slutändan är det svårt att bortse från faktum. SD är och förblir ett parti med nynazistiska rötter.

I slutändan är det svårt att bortse från faktum. SD är och förblir ett parti med nynazistiska rötter. Så sent som på 1990-talet sprang företrädare runt i bomberjackor och heilade på gator och torg. Numera är det berömda klädesplagget borta men det är tydligt att de gamla idéerna finns kvar. Detta visar sig inte minst av uttalanden på senare år från ledande företrädare.

Som när Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna Zlatan Ibrahimovic, som är född och uppvuxen i Sverige, pekades ut som icke-svensk. Eller när man framhöll Ungern som förebild och medgav att man anpassar sin retorik till svenska förhållanden.

2018 års löften om att aldrig samverka med Sverigedemokraterna är bortglömda.

Det är alltså detta parti som Liberalerna ska hitta samsyn och budgetförhandla med. 2018 års löften om att aldrig samverka med Sverigedemokraterna är bortglömda. Nu blåser hårdare vindar. Allt för makten.

Som en konsekvens av partirådets beslut väljer vi därför att avsäga oss våra uppdrag och begära utträde ur partiet. Att tyst och stilla stanna kvar och acceptera partiets kursändring är inget alternativ.

Eller som Ella Wheeler Wilcox uttryckte det: ”To sin by silence when we should protest makes cowards out of men.”

David Gustafsson, före detta ordförande Liberalerna Vansbro samt f.d. ledamot Förbundsstyrelsen Dalarna

Anna Eling, f.d. gruppledare Liberalerna Hedemora samt f.d. ledamot av regionfullmäktige och ledamot i servicenämnden

Ahmad Shehade, f.d. ordförande Liberalerna Hedemora

Jonna Stenberg, f.d. vice ordförande Liberalerna Säter

Maria Baier, f.d. vice ordförande Liberalerna Vansbro

Lars Kreigmark, f.d. ledamot Liberalerna Vansbro