Debatt: Därför är Erik Ullenhag mitt val - Dalarnas liberala ombud förklarar

Som medlem i Liberalerna och som Erik Ullenhag-anhängare hör jag ofta saker som: det behövs inte mer av öppna gränser, slapphänthet gentemot extremister eller för den delen ”öppna våra hjärtan”-retorik.

Så klart behöver vi inte menlösa ja-sägare eller verklighetsfrånvända politiker som vänder kappan efter vinden. Men vi behöver däremot ett vänligare klimat. Vi behöver omtanke, generositet och färre hårda ord.

Vi i landet Sverige behöver ta hand om det som är svenskt. Det vill säga framförallt vänlighet och gott bemötande.

Att anamma den brittiska modellen inom politiken, där man gapar och skriker på varandra och till och med kastar saker, är verkligen ingenting eftersträvansvärt. Att vara snällare och trevligare gentemot varandra inom som utanför partierna är någonting som blir allt mer sällsynt. Allt fler tror sig vara allena saliggörande och den enda som har rätt. Problemet är bara det att alla tror att just deras väg är rätt.

Det påminner om den nyfrälste som är övertygad om att alla behöver följa just dennes samma Gud. Eller just dennes behandling eller terapi som just denne har hittat.

Så funkar det dock inte. Vi tillsammans måste skapa förutsättningarna och vägen framåt. Vi måste alla tillsammans öppna våra hjärtan för att kunna sätta oss över vårt eget ego och inse att även andra kan ha rätt och goda idéer.

Ett sådant ledarskap kommer Erik Ullenhag att ge oss om vi ger honom chansen. Det är fundamentalt och viktigt att inte låta ens egna dåliga erfarenheter styra ens tankar och förslag. Att förmå sig att se bortom sin egen person och att tänka utanför sin egen komfortzoon är en unik egenskap som ytterst få ledare idag besitter.

Den egenskapen har Erik Ullenhag och han förstår hur den bör användas på ett klokt och inkluderande sätt. Jag hade hoppats på att flera skulle förstå storheten i Eriks ledarskap. Att fler skulle förstå att populism och liberalism inte går hand i hand.

Jag vill ha en ledare som ser mig som sin jämlike och bundsförvant. En ledare som inte av gammal ohejdad vana använder uttrycket ”bönder” som ett skällsord för att beskriva ohyfsade människor utan uppfostran. En ledare som vågar stå upp för de minoriteter i vårt land som verkligen blivit illa behandlade i generationer, såsom Erik Ullenhag gjorde för bland annat Sveriges romer. Men framförallt vill jag ha en ledare som vågar stå kvar och stötta när det stormar. En ledare som står för vad som tidigare sagts och inte ändrar sig för att vindarna blåser. En socialliberal med en tydlig socialliberal tråd som genomsyrar allt den gör. Ingen vindflöjel politik, tydlig och trygg.

För mig och för många andra liberaler är Erik Ullenhag den ledaren, den person, jag skulle välja veckans alla sju dagar just för att jag vet att han inte skulle förringa mig eller er andra som bor och lever på landsbygden. Han skulle aldrig offra någon för att rädda någon annan och ändå aldrig ge upp kampen för det som är rätt.

Att inkludera landsbygden, romer och alla andra minoriteter i vårt land är att vara hela landets partiledare. Att värna flickors- och kvinnors rätt till sina egna kroppar, att tydligt visa att tvång inte är framgångens medel. Därför är Erik min Partiledarkandidat.

Anna Eling (L)