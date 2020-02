DEBATT: Dags att landshövdingen visar ledarskap mot nejsägarna

Varje gång någon vill utveckla något nytt, bygga för framtiden och skapa varaktig och positiv utveckling så dyker de upp, nejsägarna. Någon enstaka gång sker det med berättigad kritik. Nästan alltid handlar det dock däremot om att för varje sakligt skäl för att bygga hitta på mångdubbelt fler svepskäl att vara emot.

Jag har varit bostadspolitisk talesperson för Moderaterna i knappt ett halvår, men har redan blivit bekant med de mest absurda och blodtryckshöjande skälen för att motsätta sig förändring i stadsbilden och utveckling av städer. Från betonggråa parkeringsgarage i miljonprogramsområden som inte får målas om för att de är kulturmiljöskyddade – till ett löjligt motstånd mot en så lite sak som att göra Attefallshusen något större.

Nejsägarna hittar alltid sina svepskäl och de finns inbäddade överallt i samhället, från arga ortsbor till myndighetspersoner mer präglade av särintresse än av saklighet inför lagen. Nej, jag är inte heller en stor vän av att mycket av det som idag byggs ser ut som själlösa fyrkantiga lådor, även om det såklart är bättre än inget. Bättre borde vi kunna och det är just därför protesterna mot byggandet av sjöstaden i Rättvik är så absurda.

En liten grupp lokala nejsägare tillsammans med länsstyrelsens tjänstemän bjuder motstånd mot det fantastiskt innovativa projektet att bygga sjöbodar tillsammans med promenadstråk för allmänheten längs en idag slybevuxen strandkant i centrala Rättvik. Siljan består till uteslutande del av obruten strandlinje bevuxen av skog.

Att just det sly som står beläget mellan småbåtshamnen och reningsverket skulle utgöra en oumbärlig oas för rättviksborna är ungefär så befängt som det låter, ändå är det på fullaste allvar ett argument som används av kritikerna. Från länsstyrelsen invänder man mot allmänhetens tillgång till stranden, trots att det planeras just en allmän brygga. Det är naturligtvis en helt märklig argumentation att en allmän brygga skulle utgöra en begränsning av tillgängligheten när stranden idag per definition är otillgänglig till följd av sly och snår närmast ned mot stranden.

Jakten på svepskäl för att vara emot byggande i största allmänhet kommer tyvärr aldrig ta slut. Det som är viktigt är att det finns ett ledarskap som orkar stå upp mot dessa absurditeter.

Den styrande majoriteten i Rättvik tillsammans med initiativtagaren Lasse Hansson har lagt ner ett fantastiskt arbete för att detta projekt ska kunna bli verklighet och bidra till en positiv utveckling av stadsbilden i Rättvik under lång tid framöver. Nu ligger frågan i länsstyrelsens händer och i den delen sätter jag nu min fulla tilltro till att landshövding Ylva Thörn är tydlig i sitt ledarskap. Min bild av Ylva Thörn hittills är nämligen den att hon varit en landshövding som vågat fatta obekväma beslut i förhållande till sin förvaltning, men också att hon är genuint besjälad av att Dalarna inte stagnerar utan försöker tillse att länsstyrelsen på ett aktivt sätt bidrar till utveckling.

Hur man hanterar denna fråga i förhållande till Rättviks kommun blir ett verkligt test av den förmågan. Jag sätter min tilltro till att länsstyrelsen gör vad den kan för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Rättvik.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Riksdagsledamot på dalabänken, vän av byggande och utveckling