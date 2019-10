Debatt: Centrala stadsrum ser gärna att Stora torget är en sprudlande mötesplats

Stora Torget är hjärtat i vår stadskärna med allt vad det innebär av känsla, ansvar, själ och attityd. Stadskärnan är vår, din och min, vårt vardagsrum. Det är vår stad och allas vårt ansvar att vårda, utveckla och vara rädda om den. En stadskärna är alltid öppen, alla dagar, alla timmar året runt för alla. Den innehåller och erbjuder så mycket mer än ett köpcenter kan erbjuda. Vi vårdar den genom att nyttja den med allt vad den erbjuder. När det gäller att utveckla den har vi alla lika stor del i det. Vi har alla chans att tycka till och komma med utvecklingstankar. Jag möter ofta er som vistas i vardagsrummet till samtal både om det som är bra och det som behöver förändras.

När det gäller att vara rädda om stadskärnan har vi alla ett ansvar. Vi jobbar mycket med trygghet på olika vis. Att den är hel, ren och välstädad är grundläggande för att det ska vara trevligt att vistas i ett rum. Att vara rädda om den innebär även att vi ska handla i den.

När det gäller Seniora arkitekter i Faluns fråga till bland annat Centrala stadsrum om våra idéer och synpunkter kring Stora Torget har vi i mångt och mycket samma tankar. Vi ser gärna och verkar för att det ska vara en sprudlande mötesplats. Där ska olika kulturer och gestaltningar kunna flätas ihop under dygnets alla timmar. Det ska finnas mysiga uteserveringar i mix med bra passager. Vi anser att det är viktigt att det permanenta byggs med känsla och vördnad. Vi ser gärna att världsarvet blir mer tydligt och synligt.

Jag tolkar förstudien ”Stora Torget möter Falun” som att ryggraden i den är liv och rörelse. Centrala stadsrum anser att den uteservering som drevs av en lokal krögare i somras var bra och en satsning i linje med förstudien och #falunhänder. Många av oss falubor och tillresta har nyttjat den och njutit under de varma sommarkvällarna. Det har varit mycket positivt kring uteserveringen och då även från de kringliggande uteserveringarna. Självklart har även andra åsikter förts fram, men inte alls i samma utsträckning som de positiva. När arbetet med uteserveringen började, anade jag att det skulle vara många åsikter, just för att det var på Stora Torget. Jag glad över att Falun vågade släppa fram en lokal näringsidkare på torget och att han vågade satsa. Det finns detaljer i utförandet som bör justeras. Det var en rejäl uteservering till ytan. Dock när man kikar på den från olika håll och även från luften ser man att det finns utrymme för fler, eftersom Stora Torget är just stort. Ibland möbleras det om i vardagsrummet och vissa gillar det, vissa inte, precis som hemma hos oss alla. Men dessa tillfälliga ommöbleringar återställs. Om vi låter stadskärnan och Stora Torget vara tillåtande, spretigt, kreativt, nytänkande och vågar släpper fram det, är vi inte då nära det som kallas stadens själ?

Lasse Westin Centrala Stadsrum