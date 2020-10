Debatt: Carl-Oskar Bohlin – Borlänge måste återupprättas

Låt oss tala rättframt om hur illa ställt det är i stadsdelen Tjärna Ängar och många andra delar av Borlänge.

I helgen knivskars två personer och drabbades av livshotande skador, förra veckan sköt polisen verkanseld under ett ingripande där den misstänkte drog vapen, eller möjligen vapenattrapp och riktade mot polisen. Under sommaren har flera skolbränder anlagts och vi befinner oss just nu i en eskalerande våldsspiral. Läser man kommunens interna rapporter (som är offentliga) framträder en bild av en situation som ingen hittills förmått ta kontroll över.

Låt mig först säga att det tar emot att skriva den här typen av inlägg. För vem vill egentligen tala illa om den egen del av världen man av olika anledningar kommit att gilla så mycket att man valt att flytta hit eller bo kvar i?

Borlänge kommun står ut på en rad olika sätt, men framför allt är den ett skyltfönster för socialdemokratisk samhällsingenjörskonst. (Bortsett att man behövt förhålla sig till V och MP de senaste mandatperioderna, med enstaka och efter valet 2018, permanenta inslag av blocköverskridande budgetar är det lite svårt för Borlänge arbetarekommun att peka på någon annan över den situation som nu råder.

Mitt inlägg är dock inte i första hand en känga mot socialdemokratin, utan ett vittnesmål över en situation i en stad som behöver en ny riktning och ett land som också behöver det. Borlänge är i sina sämsta delar en titt in i kristallkulan för var resten av landsortssverige kommer att hamna om ingenting görs. Just därför måste jag dock skriva det.

Det jag beskriver är inte det Borlänge jag växte upp i och inte heller det Borlänge jag vill att min generation lämnar ifrån sig till nästa.

Borlänges slogan är Trevligt folk. Just nu är det därför rimligen kommunledningens överordnade uppgift att se till att otrevligt folk inte får förstöra vardagen och livet för trevligt folk.

Det är vad som förstör och grumlar en plats på jorden där naturen är vacker, människorna trevliga och det mesta finns på lagom avstånd utan krångel och märkvärdigheter. Men du som som bara önskar komma med invändningen att man inte får svartmåla behöver inte göra dig det besväret här. Det här handlar om att beskriva världen för vad den är för att vi ska kunna åtgärda den på ett adekvat sätt. Det är nämligen en del av problemet, i Borlänge, så väl som i resten av svensk samhällsdebatt. Vi är så rädda att förlora vår bild av Bullerbyn att vi bara levererar lösningar som om vår stad och vårt land fortfarande var Bullerbyn.

Låt mig ge mycket litet ett axplock av den senaste månadens händelser vid sidan av det jag nämnde i inledningen i det som borde vara en stillsam svensk landsort med framåtanda:

Tre personrån, varav ett mot kvinna med rullator

Stenkastning mot områdespolis på cykel

Tre anlagda bränder vid eller i anslutning till skolor.

Flera fall av misshandel.

Stenkastning mot seniorboende

Stenkastning mot bilar från gångbro

Ett 50-tal barn på Tjärna Ängar och Jakobsgårdarna omringar Hemglassbilen och försöker råna den på glass genom att försöka bryta upp dörrarna till glassboxarna.

Stanna upp vid den sistnämnda händelsen och fundera över hur långt normförskjutningen egentligen har fått fortgå när barn börjar försöka råna en glassbil på sådant allvar att Hemglass känner sig ha svårt att åka till vissa delar av staden.

Fundera över vilken miljö dessa barn lever och verkar i, vilka vuxna man har som förebilder. Det var inte många dagar sedan folk totalt tappade koncepten över moderaternas förslag om att barn till gängkriminella ska kunna tvångsomhändertas. Det är i min värld helt obegripligt hur det ens är kontroversiellt om man verkligen vill slå sönder de kriminella strukturerna och ge barnen en bättre framtid. Det går naturligtvis inte att per automatik säga att glassbilsrånarna har kriminella föräldrar, men fundera över i vilken miljö den typen av idéer kan få fäste. Var tror ni barn som anser att det är en rimlig handling att råna en glassbil befinner sig om fem år om samhällets reaktion stannar vid noll kännbara åtgärder?

Det brukar heta att det är en liten grupp förövare som förstör för det stora flertalet hederliga medborgare. Det gör det än mer obegripligt att vi är så oförmögna att faktiskt frihetsberöva de som återkommande begår grova brott i det här landet. Man kan hålla hur många seminarier som helst med tesen att långa straff inte hjälper. Det är dock alltjämt ett obestridligt faktum att om man är inlåst så kan man inte råna tanter med rullator eller rikta vapen mot polisen. Detta faktum har det svenska etablissemanget dansat runt med allt för många ursäkter under lång tid i det här landet.

Borlänge och resten av Sverige måste återupprättas med att de som förstör vårt samhälle inkapaciteras att göra det, antingen genom att låsas in eller att man skickas härifrån om man inte är Svensk medborgare och väljer att bryta mot det mest centrala i vårt samhällskontrakt.

Polisen i Borlänge går på knäna och det beklagar jag, både för deras och samhällets skull. Den styrande majoriteten i Borlänge borde sätta upp en kamera i varje brottsdrabbat gathörn och upphandla varenda väktare som går att få tag på i väntan på att det polisiära arbetet kommer ikapp (något som tyvärr inte lär påskyndas så länge JÖK-gänget fortsätter att lägga pengar på allt utom just polis och rättsväsende).

Allt annat kan få vänta till dess. Gratisfestivaler och andra jippon får sättas på paus till dess att den just nu viktigaste uppgiften är löst.

Carl-Oskar Bohlin, Borlängebo