Debatt: Besöksnäringen viktig för ungdomsjobb – vi måste förenkla för företagen

Ungdomarna har drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Ungdomsarbetslösheten är oroväckande hög. Det är nästan en halv miljon ungdomar som är utan arbete. Sverige ligger också högt i en jämförelse och effekterna av arbetslösheten för unga kan bli mycket allvarlig.

Erfarenheterna från krisåren under 1990-talet, när vi också hade en hög ungdomsarbetslöshet, är avskräckande. Det var en hel generation som kämpade under flera år för att komma in på arbetsmarknaden. Det vill vi sannerligen inte uppleva igen.

Historiskt har besöksnäringen varit den bransch som kunnat erbjuda unga ett första jobb. Men besöksnäringen är jobbkrisens själva epicentrum. Satsningarna som nu görs med sänkta arbetsgivaravgifter minskar kostnaderna att anställa unga eller att fortsätta en existerande anställning. Det är bra. Vi vet att allt som kan minska besöksföretagens kostnader fungerar som ett tillskott till branschens överlevnad. Men det behövs mycket mera.

Vi måste förenkla för de företag som skapar jobb till ungdomar. Ju fler som kan få en första anställning och en entré till arbetsmarknaden desto bättre. Många yrken innebär också att man lär sig jobbet på jobbet. Det är en kombination av teoretisk utbildning och praktik. Det är yrken som kräver en plats i ett fungerande företag för att få del av praktisk kunskap.

Många företag inom besöksbranschen består av skickliga praktiker som lärt yrket samtidigt som man varit anställd. Den möjligheten får inte gå förlorad. Det måste därför till ett närmare samarbete mellan näringslivet och de som utbildar.

Arbetslöshet bland ungdomar är ett problem som kan få långtgående konsekvenser, inte bara för individen, utan för hela samhället. Det är en kollektiv utmaning för oss alla. Det bästa vi kan göra för att skapa oss en bra gemensam framtid är kanske att bereda plats för en ungdom att komma in i arbetslivet.

Mats Dahlberg (M), kommunalråd i Falun

Catharina Enhörning (M), utvecklingsutskottet