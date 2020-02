DEBATT: Avslöjandet av missförhållanden öppnar nya möjligheter

Ett gott ledarskap innebär att man ska kunna anpassa sig efter förändrade omständigheter. Dalasamverkans förslag att införa en avgift på 500 kronor/månad för periodkort på SJ:s fjärrtåg inom Dalarna tyckte vi var ett rimligt sätt att täcka upp våra avgifter till SJ. Det handlar om fyra miljoner kronor varje år. Varför ska Dalarnas trafikbolag årligen subventionera staten med de summorna? Protesterna lät dock inte vänta på sig. De kom särskilt från pendlare Mora–Borlänge som i många fall var hänvisade till tåget för att hinna i tid till arbete eller studier.

Under Regionfullmäktige måndagen den 2 mars kommer Dalasamverkan dock yrka på att dra tillbaka förslaget om femhundringen. Att inte lägga på en avgift kostar oss två miljoner kronor men å andra sidan undviker vi att folk överväger att ta bilen istället för tåget. Det är bra både för miljön och underlättar för folk att bo i hela länet. I linje med det lägger vi på måndagens möte även fram en policy för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet för Region Dalarna.

Det ekonomiska läget inom kollektivtrafiken har förändrats från ett kraftigt sparbeting till ett framtida investeringsutrymme. Uppdagandet av felaktiga utbetalningar via omvänd fakturering från Dalatrafik till olika trafikföretag ger oss nya möjligheter. Sannolikt har 25–30 miljoner kronor försvunnit ut de senaste åren, kanske mer. I samarbete med IT-leverantörer och bussbolag är vi nu på väg att stoppa blodflödet. Det finns goda möjligheter till återbetalningar de kommande åren vilket förstås också stärker kassan.

På regionfullmäktige lägger Dalasamverkan även fram förslag om att under 2021 utöka tågtrafiken mellan Borlänge och Mora för att möta ett ökat pendlingstryck. Nya tåg ska anskaffas.

Ett gott politiskt ledarskap innebär slutligen att politiken har inblick i och agerar när man upptäcker missförhållanden ute i verksamheten. Kommunikation är A och O. På kollektivtrafikförvaltningen valde ledningen att nonchalera varningssignaler om felaktiga utbetalningar och medarbetare for så illa psykiskt att de såg sig tvungna att söka sig någon annanstans. Folk anställdes, inte tack vare sina meriter, utan via kontakter och släktskap. Allt detta fick fortgå under det förra styret.

Dalasamverkan kommer fortsätta ha täta kontakter med förvaltningarna för att bekämpa fusk och dåliga arbetsförhållanden. Till sommaren införs en visselblåsarfunktion som ska göra det enklare att larma utan att vara rädd för negativa konsekvenser för en själv. Öppenhet och transparens är vägen framåt.

Ulf Berg (M)

Sofia Jarl (C)

Christer Carlsson (M)

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)

Birgitta Sacrédeus (KD)

Bo Brännström (L)

Kerstin Lundh (MP)

Dalasamverkan