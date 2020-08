Debatt: Att vi skickas hem från skolan fyller ingen funktion

De första skoldagarna är förbi och det fruktade begreppet distansundervisning kom snabbt på tapeten. Redan efter första skoldagen beslutade barn- och utbildningsnämnden i Falun att distansundervisning delvis ska fortsätta bedrivas i gymnasieskolan, ett beslut som i stället för att uppfylla någon funktion tummar på undervisningens kvalité.

Att som elev genomföra en eller flera lektioner på distans är inte så enkelt som man kan tro, det krävs enorm disciplin av eleven då antalet distraktioner i hemmet är betydligt fler än i skolan. Plingande mobiler, Netflix-serier eller något så enkelt som fint väder kan vara vad som krävs för att koncentrationen ska skifta från lektionen till något annat.

Men distansundervisning begränsar inte bara elevens förmåga att ta in kunskap, även läraren begränsas i hur bra denne kan lära ut. Att få hjälp med till exempel ett mattetal, där man tillsammans kan klura ut vad som gick snett och läraren snabbt kan erbjuda hjälp på en specifik uppgift, är näst intill omöjligt när man inte sitter bredvid varandra.

Vårens distansundervisning gav också en del statistik på hur elever upplevde den annorlunda skolgången. Enligt Sveriges elevkårer varierar arbetsmiljön mycket bland eleverna, där var femte elev upplever att arbetsmiljön är mindre bra eller inte bra alls. Många upplever även att deras internet inte är tillräckligt snabbt för den multitasking som bedrivs under en normal lektion, samt att personer som rör sig i huset under skoldagen kan vara ett störningsmoment. Ett annat problem som många lyfter är att man under dagen tillbringar för mycket tid bakom skärmar, då både studiedagen bedrivs via datorn och att man efter skoltid förväntas slutföra uppgifter digitalt.

För de kommunala gymnasieskolorna i Falun resulterade beslutet i att årskurs 1 har sin undervisning i skolan, medan årskurs 2 och 3 alternerar med distansundervisning varannan vecka. Beslutet fyller dock ingen funktion då Folkhälsomyndigheten själva sagt att barn och unga inte är med och driver smittspridningen samt att personal inom skola och barnomsorg inte insjuknar oftare än andra yrkesgrupper.

Det påstås att de tänkta åtgärderna inte var tillräckliga för att uppfylla Folkhälsomyndighetens krav på social distansering, något som bör ses över igen då Folkhälsomyndigheten inte ställer några krav på hur pass "corona-säkrade" gymnasieskolor bör vara, de ger enbart förslag på förebyggande åtgärder.

Min fråga till barn- och utbildningsnämnden är därför följande: Vi har alla har varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, varför ska vi sluta lyssna nu när restriktionerna lättas?

Nils Julin, ordförande Moderata ungdomsförbundet Falun