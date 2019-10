DEBATT: Arbete för de globala målen i FN – och på hemmaplan

Flera händelser under hösten 2019 gör den globala situationen mer komplicerad och hotfull än på länge. Samtidigt engagerar sig allt fler mot till exempel klimatförändring och kärnvapenhot.

I september var det fyra år sedan Agenda 2030 och de globala målen antogs av FN:s generalförsamling. Insikten växer nu om att endast elva år återstår tills målen – bland annat utrotad fattigdom, jämställdhet mellan män och kvinnor, hållbar konsumtion och produktion samt brytande av utanförskapet – ska vara nådda.

En hel värld såg hur Greta Thunberg anlände till New York och hur FN hälsade henne välkommen med 17 båtar med segel i de globala målens färger. Att den svenska klimataktivisten valde att segla till just New York påminner om att FN är den arena där klimatet och andra hållbarhetsfrågor måste hanteras.

I skuggan av toppmötena om hållbarhet hölls två kärnvapenmöten i FN-högkvarteret. Tillfälle gavs för staterna att underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen, men Sverige hade tidigare meddelat att man ställer sig utanför. Världen behöver Sveriges tydliga röst mot kärnvapen och vi fortsätter att verka för svensk anslutning till FN-avtalet.

Just när vi hoppades att den långa konflikten i Syrien gick mot sitt slut öppnade USA:s president Trump en möjlighet för Turkiet att gå in i grannlandet. Risken för övergrepp mot civila och återkomst för terrororganisationen Islamiska staten har påtalats av många. Vapenembargo har införts och andra sanktioner diskuteras i en rad länder, bland andra Sverige.

Vi som är aktiva i den svenska FN-rörelsen påminner om behovet av en arena som samlar alla världens länder och som kan hantera nutidens utmaningar. Sverige måste fortsätta att vara en stark röst i FN-samarbetet. Frågor som konfliktförebyggande, kvinnors roll i fredsprocesser och hjälp till civila i konfliktsituationer måste drivas vidare. De mänskliga rättigheterna står under hård press och måste försvaras.

Hur FN-arbetet går hänger samman med stödet och kraven från invånare i medlemsländerna. I Sverige är medlemmar, aktiva och givare ryggraden i FN-rörelsen. Medan världens länder samlas i FN samlas nära 100 svenska kommuner och regioner i projektet Glokala Sverige för att nå de globala målen på lokal nivå – en satsning som kommer människor i hela landet till del.

FN är och måste förbli den arena där världens länder möts för att diskutera och lösa gemensamma utmaningar. Att FN-samarbetet har varit framgångsrikt visar inte minst klimatavtalet och Agenda 2030 med de globala målen.

Enskilda, organisationer och företag uttrycker intresse för att vara med och bidra till en bättre värld. Inför FN-dagen välkomnar vi dem att gå med i vår rörelse. Tillsammans kan vi stärka FN-arbetet och verka för att de globala målen uppfylls – såväl i Sverige som i vår omvärld.

Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet

Britt-Marie Lövgren, ordförande i Södra Dalarnas FN-förening

Irma Pelo-Hallqvist, ordförande i Borlänge FN-förening