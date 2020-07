Debatt: Ansvariga för äldreboenden i Orsa svarar på kritiken – besökare följde inte reglerna

Svar: En insändare skriver att Orsa har infört hemmagjorda regler på kommunens äldreboenden. Från och med 1 april råder ett nationellt besöksförbud på alla landets äldreboenden efter ett regeringsbeslut. Det är vad Orsa och alla andra kommuner i landet har att förhålla sig till. Våra medarbetare brinner för att ta hand om, och skydda, de boende från smitta. Våra medarbetare ser också hur frånvaron av besök påverkar de boende och hur svårt det är för de anhöriga att inte få träffa sina nära och kära. Det är en tuff situation som ingen av oss vill vara i.

Vi befinner oss i en pandemi och i det läget gör vi alla stora uppoffringar i våra liv. Men i Orsa kommun är vi glada att vi hittills har lyckats att hålla smittan borta från våra boenden.

I regeringens beslut om besöksförbud finns möjlighet till undantag ”om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten”. Vid dessa undantag är det kommunens ansvar att mötena är så säkra som möjligt.

Under våren införde Lillåhem möjligheten för anhöriga att besöka boende under ordnade former. Det innebar att vi satte upp ett antal regler för att försäkra oss om att den boende inte skulle kunna smittas under ett besök. Reglerna efterföljdes dock tyvärr inte.

Lillåhem ligger på markplan och helt plötsligt stod folk utanför fönstren utan att ha bokat besök. Reglerna om att hålla fysisk distans efterlevdes helt enkelt inte.

Möjligheterna till besök drogs därför in under en period. Reglerna justerades och sedan veckan efter midsommar är det åter igen möjligt att boka in besök med anhöriga – under ordnade former.

En regel är dock att mötet måste ske utomhus. En annan regel är att fysiskt avstånd måste hållas. Sedan midsommar deltar även personal vid dessa möten men på avstånd så att de boende och anhöriga ska få prata enskilt. Därför kan vi tyvärr inte tillåta promenader, vår personal kan inte lämna boendet.

De boende som själva kan ta sig ut och promenera får såklart göra det. Då försöker vi istället informera om hur de ska undvika att bli smittade.

Vi förstår att det måste kännas overkligt och obegripligt att inte kunna vinka till sina anhöriga genom ett fönster. Vi vill dock förklara att detta ofta skapar känslor av oro hos den boende – att utan förvarning få syn på en anhörig men att sedan inte få pratas vid. Vi förbjuder inte alla möten men vi vill hellre att ni kommer och bokar en tid och träffar era anhöriga under ordnade former.

Det är också möjligt med telefonkontakt eller digitala möten via läsplattor där personalen hjälper till.

På Orsagården kvarstår beslutet att inte erbjuda besök för anhöriga. De boende där har demenssjukdomar som innebär att de har svårt att följa instruktioner svårt att hantera oro. Vi ser att de regler för säkra besök som vi har satt upp skulle bli svåra att efterfölja.

Vi som jobbar med att ta hand om dina anhöriga vill samma sak som du: att de boende ska skyddas mot smitta och att de ska må bra som möjligt.

Johan Segerstedt, enhetschef Lillåhem

Roland Back, enhetschef Lillåhem

Björn Tilund, enhetschef Orsagården

Ellenor Smids, enhetschef Orsagården