DEBATT: Allt bör ses ur en mer långsiktig kontext

Besöksnäringen i landet drabbas just nu av den största och mest omfattande krisen i modern tid som ett resultat av Covid-19 viruset. När Stiftelsen Idre Fjäll ansöker om ett kommunalt borgensåtagande uppkommer naturligtvis frågor. En stiftelse har inga ägare och kan därför inte som andra företag lita till kapitaltillskott eller borgensåtaganden på traditionellt vis från sina ägare. Därför har stiftelsen ställt frågan till stiftarna om de kan bidra till stiftelsens finansiering i ett historiskt problematiskt läge.

Idre Fjäll gick under det gångna året mot ett rekordår, såväl avseende intäkter och ekonomi som nöjdhet bland gästerna. Under de senaste åren har verksamheten sett en stark utveckling och ökat intresse från både idrottsorganisationer och privatgäster från såväl Sverige som övriga Europa och världen. När Coronakrisen slog till drabbades dock hela turistbranschen mycket hårt och i Idre Fjälls fall tvingades man stänga innan den absoluta högsäsongen under och efter påsken.

Sedan lång tid tillbaka har Idre Fjäll, som invigdes redan 1968, varit en mycket viktig ekonomisk motor för kommunen. Idre Fjäll är Älvdalens kommuns största arbetsgivare frånsett den kommunala förvaltningsorganisationen i sig själv. Stiftelseformen har möjliggjort ett långsiktigt perspektiv där utveckling och arbetstillfällen varit i fokus. Vinster har återinvesterats i verksamheten och möjliggjort en året runt-drift av verksamheten. Under de senare åren har även detta givit resultat – där sommar- och försäsongerna stadigt rört sig från att vara svårfinansierade till att ge betydande intäkter i sig själva. Till detta har tunga reinvesteringar i ett förbättrat boende påbörjats på fjället. Att stiftelsen är något så unikt som en stabil året runt anläggning gör oss tyvärr extra sårbara i dagsläget när osäkerheten om framtiden är som störst. Intresset för den svenska fjällvärlden i allmänhet och för det snösäkra och familjevänliga Idre Fjäll i synnerhet fortsätter att öka och det syns i siffrorna.

Att Idre Fjäll nu söker ett borgensåtagande från kommunen för att underskriva ett banklån med rimliga villkor beror just på att även sommar- och försäsongen kan komma att drabbas av stora intäktsbortfall i en verksamhet som har betydande omsättning även under dessa säsonger.

Alltsammans bör dock ses ur en mer långsiktig kontext – där Idre Fjäll varit en ekonomisk motor för kommunen i över 50 år och där framtiden för både fjällvärlden och för Idre Fjäll när Coronakrisen är över aldrig varit ljusare.

Andreas Starenhed

VD Stiftelsen Idre Fjäll