DEBATT: 300 barn kan väl ägna sig åt annat

Var fjärde vecka går bort i Lugnets sporthall under hösten. En vecka varje månad. Den här veckan är den avstängd för Kommunens personalfest. Var fjärde vecka stängs över 1500 barn och ungdomar ut från sina idrottsaktiviteter i Lugnets sporthall. Känn på siffran över 300 barn och ungdomar varje dag som inte får aktivera sig med de idrotter som de älskar. Och då räknar jag inte med de skolor som har sin verksamhet i hallen. Detta på grund av att andra icke idrottsrelaterade evenemang ska vara i hallen.

Måndag bygge, tisdag repar artister, onsdag och torsdag ska det festas och fredag på fredagen ska allt rivas. En vecka är alltså den största idrottsanläggningen i Dalarna avstängd för att vuxna ska festa. Inget unikt, så ser det ut varje år och kommer se ut framöver. Därtill kan läggas mässor och andra icke idrottsrelaterade aktiviteter som också ockuperar SPORThallen under flera veckor varje år. En mässa ser ut att vara en helg eller några få dagar på pappret, men allt ska byggas och rivas och det tar flera dagar i anspråk.

Varför kan inte alla dessa mässor läggas under de månader hallen står tom, halva april och halva september. Då de flesta inomhusidrotter inte är igång så då är det väl mer lämpligt att ha dessa mässor? Visst kan det vara trevligt att pigga upp höstmörkret med en mässa eller fest. Fest med jultema är lätt och enkelt att planera. Att servera prinskorv, köttbullar och Jansson är lite svårare att motivera i maj. Men alla dessa evenemang är på bekostnad av våra barn och ungdomar! Just de barn och ungdomar som det pratas om rör sig för lite.

Senare i vår kommer Skidspelen in och har sporthallen som öltält, förlåt restaurangtält (för det rimmar inte lika illa med idrott) så att besökarna kan få i sig något att äta och dricka. Vad är det för fel att slå upp ett tält på skidstadion? Min gissning är att det är för dyrt och att evenemanget inte klarar av kostnaden för ett restaurangtält. Då är det lika bra att slänga in alla frusna, hungriga och törstiga besökare i Sporthallen där de kan stärka sig innan nästa lopp. Sporthallen står ju ändå nästan tom varje kväll, eller? De 300 barn och ungdomar som skulle ha tränat där just den dagen kan väl ägna sig åt något annat...

Jag är så innerligt trött på att Lugnets Sporthall ockuperas av icke idrottsrelaterat tjafs hela tiden så jag kan kräkas. Det positiva är väl att kattutställningen flyttat så nu slipper vi slåss med kissarna i år.

Mattias Fredin

Idrottsförälder, Ledare i IBF Falun Ungdom