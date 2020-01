De var 324 stycken – nu våras det för Filmstudion

– I höstas var det hela 324 personer som löste säsongskort. En siffra som man får gå många år tillbaka för att hitta motsvarighet till, säger Boel Werner i filmstudions styrelse.

Under hösten visades en av de åtta filmer som under 2010-talet erhållit ett betyg över 4,5, av 5 möjliga.

– ”Green book” fick 4,6. Betygssystemet infördes just för tio år sedan och tre filmer har under dessa år fått den hittills högsta poängen, 4,7. Dessa är ”Niceville”, ”En oväntad vänskap” och ”Jag, Daniel Blake”, berättar Boel Werner.

Hösten 2019 var också speciell så tillvida att filmstudion var med och uppmärksammade Ludvika stad 100 år. Detta med ett arrangemang en söndag i slutet av november där man bland annat visade de äldsta filmer med anknytning till Ludvika som Kungliga Biblioteket kunnat få fram.

– Ena filmen visade en tågresa från Ramnäs till Ludvika 1910 och den andra om Ludvikaverken 1917. Dessa filmer går att se på filmarkivet.se. Man hittar dem genom att söka på Ludvika, upplyser Boel Werner.

Vårsäsongen består som vanligt av åtta filmer på torsdagskvällar i Folkets hus Aveny. Werner berättar att styrelsen för Filmstudion satt ihop ett program som kan sägas ha tre teman; den lilla människans kamp, att genomföra sina visioner, samt musik.

– Musiken är en sammanhållande länk i säsongens första film den 23 januari. Då visar vi den svensk-georgiska ”And then we danced”. Denna film orsakade massiva protester då den hade premiär i Tblisi. Något som bekräftade filmens budskap om Georgien som ett svårt homofobiskt samhälle. Filmen har regisserats av Levan Akin, som för övrigt besökte både Ludvika och Grängesberg när han spelade in scener till filmen ”Cirkeln”.

Film nummer två den 30 januari är ”Flykten från DDR” som beskrivs som en riktig nagelbitare om idén att fly från öst till väst i en hembyggd luftballong.

– 6 februari visas ”Sorry we missed you” av den 83-årige Ken Loach. Han är i kreativ högform och spottar ur sig fantastiska filmer om vanliga människor som kämpar för att få livet och ekonomin att gå ihop. 13 februari stiger vi ner i mörkret med ”Joker”, där Joaquin Phoenix är briljant som den föraktade ståuppkomikern Arthur.

En vecka senare visas ”Brevbäraren som byggde ett palats”, en film som bygger på den sanna historien om Ferdinand Cheval som ägnade 33 år åt att bygga ett palats av upphittade stenar åt sin älskade dotter Alice. Därefter är det uppehåll för sportlov och annat till 12 mars när polska ”Cold War” visas.

– 19 mars har vi en av de senaste årens mest omtalade filmer, den sydkoreanska ”Parasit”. Den handlar om ett laddat möte mellan en rik och en fattig familj, med allt det kan innebära och lite till. En helgalen kombination av thriller och komedi. Och så slutar säsongen 26 mars med en feelgood-film; brittiska ”Fishermans friends”, berättar Boel Werner.