De vann Sommargolfen i Malung

Malungs Golfklubb har under sommaren i tolv veckor genomfört Sommargolfen, anpassad efter de speciella förhållanden som råder under pågående pandemi. Deltagarna har haft möjlighet att lämna in resultat varje vecka och tillgodoräkna de åtta bästa rundorna.

Segrare totalt blev Emil Ax följd av Göran Tenn och på tredje plats kom Torbjörn Toresson. Totalt har tävlingen samlat cirka 40 deltagare.

Sommargolfen avslutades med en gemensam tävling över nio hål. Här segrade Åke Strömbäck på 32 slag.

Resultat:

1. Åke Strömbäck, 32 Slag. 2) Jonas Persson, 36. 3) Göran Tenn, 36. 4) Sten-Inge Eriksson, 37. 5) Bert-Ove Johansson, 37.