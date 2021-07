De uppmärksammade motionerna röstades igenom – på Leksands årsmöte

Leksands IF:s årsmöte skedde digitalt under torsdagskvällen. Det var inledningsvis ett lugnt möte som gick smidigt utan konstigheter.

Leksands VD, Andreas Hedbom gick igenom ekonomin från föregående säsongen och kom med positiva besked – trots svårigheterna med pandemin.

Leksands IF gick, trots pandemin, 1,7 miljoner plus efter skatt, som Sporten tidigare skrivit om. Vidare beskrev Hedbom ekonomin som var i balans, vilket också revisorerna bekräftade.

– Ett väldigt speciellt år har avslutats. Ständiga förändringar i våra förutsättningar med utmaningar att hela tiden följa det regelverk som beslutats av myndigheterna oftast med kort varsel och ibland med en viss otydlighet hur reglerna ska tolkas. Detta har satt alla inom och utanför Leksands IF på prov. Tillsammans klarade vi sportslig framgång för SHL-laget, kvalificering till CHL, ekonomi i balans, likviditeten under kontroll och vi är en position där vi har en potential att utveckla verksamheten ännu mer, summerade Andreas Hedbom föregående säsongen under årsmötet.

Budgeten inför nästa säsong väntas bli densamma som föregående.

Mötet gick vidare med att ideella föreningens ordförande Ulrika Gärdsback förklarade visionen Ett Leksands IF. De fyra ledstjärnorna diskuterades och förklarades ytterligare.

– Det är viktigt att det inte bara blir en hyllvärmare, utan vi måste jobba med det aktivt för att nå de målen som vi har satt upp, sa Ulrika Gärdsback på mötet angående arbetet med visionen.

Ulrika Gärdsback fortsatte med att förklara hur visionen ska implanteras nästa säsong.

– Vi ska skicka ut enkäter om hur medlemmarna upplever Leksands IF och visa upp mer hur vi i styrelsen jobbar. Vi ska jobba utifrån visionen och kommunicera ut det. Det är hela vägen ner till Tre Kronors hockeyskola och hela verksamheten ska leva efter visionen.

Vidare diskuterades de fem motionerna som skickades in till Leksands IF som Sporten uppmärksammade under gårdagen.

Även styrelsens svar på motionerna diskuterades.

Och det är här mötet blev väldigt intressant. Intensiva diskussioner uppkom vid alla fem motioner.

Efter långa diskussioner slutade det med att motionerna 2-5 röstades igenom i sin helhet medan motion 1 röstades igenom med en viss kompromiss och modifikation, utan att andemeningen förändrades.

Efter årsmötet tog årstämman plats på agendan.

Mötet startade med att Leksands general manager, Thomas Johansson diskuterade lagbygget för herr- och damlaget. Han bekräftade att de är ute efter en tvåvägsback till herrlaget och att det fanns ett intresse för Teodor Lennström, vilket Sporten var inne på häromdagen. Utöver det var han nöjd med lagbyggena.

Sedan fortsatte mötet med att presentera Leksands IF AB:s ekonomiska resultat.

Även i aktiebolaget såg ekonomin bra ut, med tanke på pandemin, med bland annat ett starkt eget kapital.

Även revisionsberättelsen tillstyrkte att årsredovisningen och förvaltningsberättelsen var sanningsenliga.

Med andra ord, det var en ren revisionsberättelse och det fanns inga frågetecken kring det.

Sedan valdes även styrelsen i Leksands IF AB om, utan att någon byttes ut. Styrelsen kommer att fortsätta ledas av ordförande Claes Bergström.

Det satte punkt för en lång kväll, fylld med härligt engagemang och bra idéer som ska föra Leksands IF framåt.