De tävlade om en kvarts miljon: "Vi ville bara lösa problemet och vinna pengarna"

Framtidsstipendiet och tävlingen Cr8 the future vill attrahera uppfinningsrika medarbetare till stålindustrin och uppmuntra kreativitet och innovation. Utmaningen, arrangerad av Jernkontoret, riktar sig främst till högskolestudenter men i år fanns även ett gymnasielag med, ett lag som till största delen bestod av Borlängeelever från Soltorgsgymnasiet.

Eleverna fick information om tävlingen från sin mentor och valde att ansöka. Av 17 ansökningar valdes åtta lag sedan ut. De tävlande kunde vinna totalt 400 000 kronor, första pris var ett stipendium på 250 000 kronor.

– Jag trodde inte att vi skulle komma med till tävlingen. När vi gjorde det blev jag lite chockad och peppad, berättar Engla Frisendahl.

Under tävlingsdagen i fredags fick lagen först information om ett nytt hybridstål. Uppgiften blev sedan att på tre timmar komma på nya användningsområden för produkten. Borlängeeleverna spånade vilt i två timmar och valde sedan att fokusera på idén om ett stål som kunde byggas in i vägar för att ladda elbilar under färd.

– Vi fick mycket beröm, berättar Nell Björklund.

Prestationen räckte dock inte för att hamna på prispallen.

– De hade ett poängsystem och vi fick veta att vi inte var sämst. De tyckte att vi var i samma klass som högskolestudenterna. Det var kul, säger Engla Frisendahl.

Tävlingen har gett eleverna mersmak och flera satsar nu på en framtid inom idé- och produktutveckling.

– Det är kul att lösa problem och vi fick nu en bra insikt i hur en konsult jobbar, förklarar Andreas Rosell.

– Det var en rolig dag, annorlunda, säger Engla Frisendahl.