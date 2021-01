De ställs Tusse mot i Melodifestivalen – här är hela startordningen

Nu har SVT presenterat startordningen för de fyra deltävlingarna i årets Melodifestivalen, som avgörs under fyra lördagar med start den 6 februari.

Tusse Chiza, Idolvinnare 2019, kliver in i den näst sista deltävlingen som äger rum den 27 februari. Han ställs bland annat mot Eurovision Song Contest-vinnaren Charlotte Perrelli och hårdrockarna i Mustasch.

– Konkurrensen är stenhård med riktigt stora artister i år så jag är ödmjuk och vill bara göra det bästa av numret och låten, har Tusse sagt i en tidigare intervju.

På grund av pandemin sänds Melodifestivalen från en studio i Stockholm utan publik och inte från arenor i olika städer som tidigare år.

Deltävling 1 – lördag 6 februari

One Touch

Artist: Kadiatou

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Anderz Wrethov

.

Pretender

Artist: Lillasyster

Låtskrivare: Isak Hallén, Jakob Redtzer, Martin Westerstrand, Ian Paolo Lira, Palle Hammarlund

.

Horizon

Artist: Jessica Andersson

Låtskrivare: David Kreuger, Fredrik Kempe, Markus Lidén, Christian Holmström, Jesper Jakobsen

.

The Missing Piece

Artist: Paul Rey

Låtskrivare: Fredrik Sonefors, Laurell Barker, Paul Rey

.

Tänker inte alls gå hem

Artist: Arvingarna

Låtskrivare: Stefan Brunzell, Nanne Grönvall, Thomas G:son, Bobby Ljunggren

.

Fingerprints

Artist: Nathalie Brydolf

Låtskrivare: Andreas Stone Johansson, Etta Zelmani, Laurell Barker, Anna-Klara Folin

.

Dandi dansa

Artist: Danny Saucedo

Låtskrivare: Danny Saucedo, Karl-Johan Råsmark

.

Deltävling 2 – lördag 13 februari

New Religion

Artist: Anton Ewald

Låtskrivare: Jonas Wallin, Joe Killington, Anton Ewald, Maja Strömstedt

.

Rich

Artist: Julia Alfrida

Låtskrivare: Julia Alfrida, Jimmy Jansson, Melanie Wehbe

.

90-talet

Artist: WAHL feat. SAMI

Låtskrivare: Sami Rekik, Christopher Wahlberg, Josefin Glenmark, Jesper Welander, Andreas Larsson

.

The Silence

Artist: Frida Green

Låtskrivare: Anna Bergendahl, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias, Joy Deb

.

Rena rama ding dong

Artist: Eva Rydberg & Ewa Roos

Låtskrivare: Göran Sparrdal, Kalle Rydberg, Ari Lehtonen

.

Tears Run Dry

Artist: Patrik Jean

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Patrik Jean, Melanie Wehbe

.

Little Tot

Artist: Dotter

Låtskrivare: Johanna ”Dotter” Jansson, Dino Medanhodzic

.

Deltävling 3 – lördag 20 februari

Still Young

Artist: Charlotte Perrelli

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Charlie Gustavsson

.

Om allting skiter sig

Artist: Emil Assergård

Låtskrivare: Emil Assergård, Jimmy Jansson, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Anderz Wrethov, Johanna Wrethov

.

Beat Of Broken Hearts

Artist: Klara Hammarström

Låtskrivare: David Kreuger, Fredrik Kempe, Niklas Carson Mattson, Andreas Wijk

.

Contagious

Artist: Mustasch

Låtskrivare: Ralf Gyllenhammar, David Johannesson

.

Den du är

Artist: Elisa

Låtskrivare: Bobby Ljunggren, Ingela Pling Forsman, Elisa Lindström

.

Baila Baila

Artist: Alvaro Estrella

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Linnea Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt

.

Voices

Artist: Tusse

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Anderz Wrethov

.

Deltävling 4 – lördag 27 februari

Good Life

Artist: Tess Merkel

Låtskrivare: Tony Malm, Tess Merkel, Palle Hammarlund, Mats Tärnfors

.

Allting är precis likadant

Artist: Lovad

Låtskrivare: Mattias Andréasson, Alexander Nivek, Lova Drevstam, Albin Johnsén

.

Best Of Me

Artist: Efraim Leo

Låtskrivare: Efraim Leo, Cornelia Jakobsdotter, Amanda Björkegren, Herman Gardarfve

.

In The Middle

Artist: The Mamas

Låtskrivare: Emily Falvey, Robin Stjernberg, Jimmy Jansson

.

All Inclusive

Artist: Sannex

Låtskrivare: Greta Svensson, Hans Thorstensson

.

Behöver inte dig idag

Artist: Clara Klingenström

Låtskrivare: Clara Klingenström, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias

.

Every Minute

Artist: Eric Saade

Låtskrivare: Eric Saade, Linnea Deb, Joy Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt