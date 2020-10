De ska förvandla missionshuset till "church of rock'n'roll" – nu efterlyser de personer som vill släppa loss framför kameran

Rockbandet Årabrot, bestående av Djuraborna Karin Park och Kjetil Nernes, håller just nu på att fila för fullt på sitt nya album "Norwegian gothic" som släpps i april nästa år.

– Årabrot är rockbandet som jag har med min man. Vi har aldrig spelat i Dalarna så det är inte så många som känner till oss här, konstaterar Karin Park och förklarar:

– Min man är norsk från början och det var han som startade bandet för 20 år sedan. Jag har varit med i tio.

Bandet, som hittills släppt åtta album, har beskrivits som pionjärer inom rock'n'roll.

– Rock'n'rollen har förvunnit lite från radarn på något vis, eller i alla fall stannat upp i sin form lite. Så vi vill gärna missionera rocken med ett lite fräscht sound och nytt öga och öra på något vis.

Onekligen passande, då paret sedan några år tillbaka bor och verkar i Djura Missionshus.

Och när det nu vankas musikvideoinspelning till en av de nya låtarna – "Kinks of the heart" – är det just där man kommer att smälla upp kamerorna.

– Vi ska göra videon i Djura så vi kommer både visa upp det lokala och ha med massa lokala folk, säger Karin.

– Videon kretsar kring våran "church of rock'n'roll". Kjetil kommer vara pastor och vi ska gå runt och knacka dörr för att ragga folk till vår kyrka där folk får vara precis som de vill och leva ut sina drömmar. Sedan ska det sluta med någon slags ceremoni där folk får släppa loss.

Och förutom att själva inspelningsplatsen sker på hemmaplan vill paret dessutom engagera boende i närheten. Nyligen gick de ut och efterlyste statister som vill vara med under inspelningen den 11 oktober.

– Vi skulle speciellt behöva några i den äldre åldersgruppen för vi vill ha både gamla och unga med, säger Karin.

I efterlysningen skrev man bland annat att man söker personer med "karaktäristiskt utseende".

– Till exempel om man är väldigt lång, väldigt tjock, har knallrött hår eller 3 000 piercingar i ansiktet, förklarar Karin.

– Men man behöver inte ha det heller utan det kan även handla om att man bara tycker att det är kul att agera.

Till sin hjälp har bandet ett produktionsteam från London.

– De heter Obscure och gör videor i absoluta världsklassen, och för mig känns det väldigt roligt att kunna ta hit så pass kompetenta människor, säger Karin.

– Sedan är det roligt när saker och ting händer här. Videon ska släppas i hela världen så det finns chans för folk som är med att bli upptäckta och kunna få göra fler saker. Så det kan var en ingång.

Hur gör man om man vill vara med i videon?

– Då skriver man till info@djuramissionshus.com och berättar vem man är, hur gammal man är och skickar några bilder på sig själv.