De laddar för Pride: "Det handlar ju om att hitta en människa att älska"

Vi träffas hemma hos Åsa Skrindsta och Angelica Sjöholm i Bjursås utanför Falun. Paret flyttade in vid midsommartid och är så nöjda. De letade efter något i timmer, nyligen renoverat i gammal stil, med öppen spis och gärna gärdsgård. Allt detta fick de här i Kvarntäkt, plus en liten bäck, rabarber och en hel del annat.

– Vi önskade oss ett hus och fick ett paradis, kommenterade åttaåringen Ingrid som sitter mellan sina mammor och ritar.

Första gången de sågs var på en kurs i modern foxtrot. Fast då var det mest Åsa som blev intresserad, Angelica var upptagen med att dansa.

På pardansen följde lite samåkning, lite småsnack, lite pussande under dansveckan på Öland... men så sent en fredagskväll tog Åsa mod till sig och messade för att fråga om Angelica ville hänga med på en fjällvandring i Norge redan kommande måndag.

– Det var så kort varsel. Jag var säker på att du skulle säga nej.

– Jag fick ju avboka en del saker. Och så sa jag ”bara så du vet så är jag inte kär i dig”.

Men något hände under 140 mil tur och retur till Tyssedal, under drygt 20 timmar i bilen hinner man samtala. Och fem övernattningar under primitiva förhållanden i bil och tält gjorde sitt till.

För att inte tala om själva bestigningen av Trolltunga – en spektakulär stenformation som sticker ut 700 meter över havet på norska västkusten. Paret hade inte räknat med snö i augusti, och tvingades kura tätt för att inte frysa ihjäl.

– Att vandra ihop är bra, vi hann prata. Jag såg dig som den människa du är, inifrån och ut. Det var vackert, säger Angelica Sjöholm som blev kär.

De småskrattar åt den extra natten i tält i Malungsfors, bara för att de skulle få stanna i sin lyckliga bubbla. Väl hemma tog det bara fyra veckor innan Angelica flyttade in i Åsas lägenhet.

– Kärlek handlar om att vilja vara i det, att inte kunna vara utan varandra. Allt annat vore orimligt. Det är som att komma hem, säger Åsa och Angelica, och fyller i åt varandra.

Etiketter som bi- eller homosexuella vill de inte ha klistrade på sig. Det räcker att vara människor. De är ett samkönat par, som vill vara tillsammans.

– När jag första gången blev ihop med en tjej så var den vanligaste frågan ”kommer du att bli ihop med en kille igen, om det tar slut”, berättar Angelica.

Frågan förvånade henne. Angelica ville ju inte att det skulle ta slut, och om det gjorde det så visste hon inte vem hon skulle bli kär i.

– Det är som om man måste välja lag. Det handlar ju om att hitta en människa att älska, säger Åsa Skrindsta.

I helgen kommer de att gå tillsammans i Pridetåget i Falun. För dem är det viktigt att manifestera för allas lika värde.

– Jag tycker att alla kan gå, oberoende av sexuell läggning. Men för mig är det viktigt att när vi två går tillsammans så är det som ett par, inte som polare. För att synliggöra att vi finns, är som alla andra och inte backar, säger Angelica Sjöholm.

I Sverige möter de sällan negativa reaktioner på att de lever ihop.

— Visst har några i min omgivning problem med att jag är tillsammans med en tjej, men det ligger ju hos dem och inte hos mig. Jag är kär i en tjej. Punkt, säger Angelica.

De upplever samtidigt att folk ofta är ”snällare” när det gäller två kvinnor, än om det är två män.

Ibland måste man backa och ta sats igen.

När Åsa och Angelica planerar resor utomlands brukar de kolla hur inställningen är till samkönade par på olika ställen.

– Och jag har elever i skolan som berättar att det vore livsfarligt för två pojkar att hålla handen i länder som de kommer ifrån, säger Angelica Sjöholm.

I tre år har de varit ihop. Åsa hade tre barn med sig in i relationen. Dottern Ingrid tycker det är lyxigt med två mammor, plus en pappa.

– Fast en gång gjorde ni slut, men så blev ni ihop igen. Det var tur, säger Ingrid.

– Ibland måste man backa och ta sats igen. Man kommer längre då. Det är som när du hoppar längdhopp, säger Åsa.

Storasyster Svea gick i mellanstadiet när mamma blev ihop med Angelica. Nog var det några i hennes klass som tyckte det var konstigt. Andra tyckte det var coolt. Nu på högstadiet är det ingen som bryr sig.

– Och jag har ju zumbagrupper med pensionärer, många är i 80-90-årsåldern. De bryr sig inte heller om jag är ihop med en tjej eller kille. Det tycker jag är härligt, säger Angelica Sjöholm.