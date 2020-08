De har vunnit alla matcher i serien – nu väntar rafflande boulefinal

Varje vintersäsong möts Dalarnas PRO-föreningar i en ”hallserie”, Edvin Claessons minne. Tävlingen omfattar sju matcher. Åtta lag om nio personer representerar sina föreningar och alla möter alla.

Den förening som vunnit flest matcher, får sedan äran att under sommaren arrangera avslutningsmatch med prisutdelning.

I år är det PRO Säter som ska göra det.

För allra första gången har PRO Säter med sitt lag två tagit hem hallserien genom att vinna alla matcherna.

PRO Säter har under många år haft en omfattande bouleverksamhet, nu ledd av Jan Elofsson.

Under 2019 var de spelande 1600, fördelade på 70 speltillfällen, inklusive tävlingar. Föreningen hyr in sig i Hedemora boulehall under vintern, resten av året används de åtta av Skönviksbolaget iordningställda och fritt tillgängliga banorna intill Skönviks konferenscenter.

Speldagarna är måndag och fredag.

I snitt deltar ett tjugotal spelare varje speldag, som omfattar tre spelomgångar. Inför varje omgång tas delar av en kortlek till hjälp för att slumpvis skapa lag på två eller tre personer och fördela banorna för att spela ”dubbel” eller ”trippel”.

Spelet går ut på att komma så nära ”lillen” som möjligt med så många som möjligt av lagets sex klot. I dubbel har två spelarna tre klot, i trippel har tre två. Varje klot, som är närmare lillen än andra lagets närmaste, ger ett poäng.

Ett spel slutar när alla klot är kastade.

Då bestäms vilket lag som är närmast lillen och får poäng. En spelomgång är den tid det tar för något av lagen att nå 13 poäng och alla klot har kastats. Vilket lag, som ska starta spelomgången lottas, därefter startar föregående spels vinnare.

Den avslutande matchen i hallserien äger rum 19 augusti på Skönviksbanorna.