De gör teaterpjäs om coronapandemin: ”Kanske bara jag som tycker att den är rolig”

Willliam C. Woxlin från Borlänge har i sina texter och sin konst ofta skildrat och undersökt undergången från olika perspektiv. Att han skulle ta sig an coronapandemin kändes därför naturligt. Han började skriva pjäsen ”Ingenting väsentligt har hänt” redan när corona mest var ett avlägset brus från Kina. Under arbetet började smittan sprida sig även i Sverige, vilket påverkade både innehållet och förutsättningarna för hur materialet kommer att framföras.

– Från början började jag skriva en pjäs om kannibalism, men lade den åt sidan för att skriva om karantän. Det arbetet påbörjades vid årsskiftet, säger manusförfattaren och regissören William C. Woxlin.

– Och nu är ju allt ännu mer aktuellt, säger teatergruppens konstnärliga ledare Matilda Blomquist.

– Hela livet har ju förvandlats och då förvandlas också förutsättningarna för skapandet, det blir en ny medvetenhet som behövs för att beskriva det här läget.

Pjäsen är ett samhällskritiskt relationsdrama, om ett par som befinner sig i karantän och hur de hanterar isoleringen och varandra. För Woxlin är det första gången han skriver ett liknande verk.

– I centrum står hur situationen tär på relationen, men också hur staten och media påverkar människor. Tanken är att den främst ska spelas som podteater, men i framtiden hoppas vi även på en scenföreställning.

William C. Woxlin uppehåller sig i sin dramatik ofta vid undergångstankar och dyspopiska skildringar och menar att den nya pjäsen ”Ingenting väsentligt har hänt” är betydligt roligare än något han skrivit tidigare. Han tror att det kan ha funnits en omedveten vilja att lyfta upp människor ur det mörka med humor.

Matilda Blomquist ser skeptiskt ut och verkar inte riktigt hålla med.

– Det kanske bara är jag som tycker att den är rolig, skådespelarna kanske har ångest medan jag skrattar, säger William C. Woxlin.

För Matilda Blomquist, som även är en av skådespelarna, innebär formatet nya utmaningar, inte bara svårigheter att träffas för att repetera.

– Det är stor skillnad med en ljudversion, fokus ligger ju nästan bara på rösten, man kan inte berätta med kroppen som i vanlig teater, säger hon.

Planen är att den ska vara klar till sommaren, men innan dess kommer Melpomalia att lägga ut ett antal korta pjäser på nätet. Den första, den femton minuter långa ”Barnet och döden”, kommer redan den 30 april.

– Den är skriven och regisserad av mig och framfördes på scen 2015, men nu blir det en podversion, säger William C. Woxlin.

Melpomalia planerar också att ge ut ett nytt kulturmagasin inom kort, ”End of the world times”, som kommer att handla om konst, estetik, teater, text, poesi, filosofi och – undergång. Blomquist och Woxlin lanserar dessutom inom kort podden ”Doomsday at Breakfast”.

Fakta: Ingenting väsentligt har hänt

Manus & Regi: William C. Woxlin Producent: Matilda Blomquist Medverkande: Jimmy Björktorp, Matilda Blomquist, Tintin Hansson Karlsson, Peo Backström Sandblad Premiär under sommaren, som poddteater

Mer information: www.melpomalia.se