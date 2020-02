De är årets Polarpristagare: ”Regerande drottningen över amerikansk populärmusik”

"Hennes poplåtar förkroppsligar den ovanliga kombinationen att vara lättlyssnade och samtidigt tillräckligt komplexa för att höras hundratals gånger och fortfarande säga något till lyssnaren. Diane Warren är den regerande drottningen över amerikansk populärmusik", slår juryn fast.

Kalifornienfödda Diane Warren står bakom en rad moderna klassiker inom musiken. Bland dessa kan nämnas "I don't want to miss a thing" med Aerosmith, "If I could turn back time" med Cher, "Un-break my heart" med Toni Braxton och "Because you loved me" med Celine Dion.

Flera av Diane Warrens låtar har fått stort genomslag via Hollywoodfilmer, och hon har Oscarsnominerats elva gånger i kategorin bästa originallåt, senast i år med "I'm standing with you" från filmen "Breakthrough".

Årets andra mottagare av Polarpriset är den ryska operasopranen Anna Netrebko.

"Med sin fantastiska röst och självlysande karisma är hon en större-än-livet-sångare som håller klassikerna vid liv, säljer slut varje föreställning och fångar uppmärksamheten även hos en publik som är ovan vid opera", lyder en del av juryns motivering.

Anna Netrebko föddes i ryska Krasnodar 1971, men har sedan 2006 även österrikiskt medborgarskap. Hon upptäcktes av dirigenten och operachefen Valerij Gergijev, som själv tog emot Polarpriset 2006, och debuterade 1994 som Susanna i Mozarts "Figaros bröllop" på Mariinskijteatern i Sankt Petersburg, 22 år gammal.

Med åren har hon kommit att bli ett av operavärldens mest välkända namn. På senare år har hon bland annat sjungit rollerna som Lady Macbeth i "Macbeth" och Leonora i Verdis "Trubaduren" på Metropolitan i New York.

Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson, och Pristagarna får en miljon kronor vardera. Själva prisceremonin äger rum den 9 juni.

Filip Joelsson/TT

Fakta: Polarpriset

Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson. Namnet kommer från hans skivbolag, Polar Music, som hade Abba bland sina artister. Prisets syfte är att "fira musik i alla dess former" men också att "föra samman människor från olika delar av musikvärlden".

Pristagarna utses av en prisnämnd med 13 ledamöter som representerar bland andra Sveriges kompositörer och textförfattare, Föreningen Svenska Tonsättare och Musikförläggarna. Prissumman är på en miljon kronor vardera.