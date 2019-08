Datumen för Hedemora Out & Loud spikade: "Vi välkomnar allt från näverflöjt till dödsmetall"

Nu har Hedemora Out & Loud gått ut med datum på höstens spelningar. Vilka artister som ska spela är dock inte helt spikat än då enbart bokningen av rockbandet Lolita Pop gått ut till allmänheten. Under tiden fler spelningar väntas att offentliggöras vädjar arrangörerna till lokala band att ta kontakt.

– Vi vill att Hedemora ska vara en musikstad och ett ställe för lokala band att uppträda inför publik. Är det folk som vill spela kan de höra av sig, det finns platser kvar under hösten. Vi har en schysst livescen för just mindre lokala band och kan erbjuda befolkningen livemusik, säger arrangören Mattias Kärvemo.

Första spelningen drar igång redan den 24 augusti - sedan fortsätter konserterna till mitten av december. Spelningarna hålls på Stadshotellet i Hedemora och håller på från kl 14 - 19. Att musiken drar igång tidigt är något som uppskattas av artisterna, menar Mattias Kärvemo.

– Vi har ett annorlunda koncept med fritt inträde och att vi drar igång redan på eftermiddagen. De som kommer till oss är framförallt intresserade av att se musik och är inte vanlig krog- och kvällspublik. Artisterna säger också att publiken verkligen har fokuset på det som händer på scenen, säger han.

Bakom spelningarna finns också en strävan om att återigen sätta Hedemora högt upp på listan i Musiksverige, menar Mattias Kärvemo. Kommunen var för drygt 20 år sedan minst sagt en musikstad när Dalarock hölls i Hedemora. Mot slutet var det en av landets största musikfestivaler med ibland upp till 20 000 besökare.

Att tävla med stora festivaler som Lollapalooza, Way Out West och Summerburst är ingenting som just nu är relevant. Arrangörerna är nöjda så länge det finns en etablerad musikscen i Hedemora, säger Mattias Kärvemo:

– Vi får hit schyssta band med helt ideella och små verktyg och vi vill skapa ett rykte som får folk att vilja komma till oss och spela. Vårt mål är att få det så blandat som möjligt. Vi välkomnar allt från näverflöjt till dödsmetall.