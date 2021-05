Därför stängde skattekontoret i Ludvika – på deklarationsdagen: ”Det är skandal”

Gunnar Blommé från Saxdalen åkte till Skatteverkets servicekontor i Ludvika första gången i lördags i hopp om att lämna in sin deklaration. Men han insåg då att kontoret är stängt på helgdagar.

– Det fanns en brevlåda på dörren som var omöjlig att öppna, säger han.

När han tittade närmare på öppettiderna såg han att kontoret bara är öppet på vardagar. Så på måndagen tog han med sig deklarationen och gjorde ett nytt försök.

Men med samma resultat.

Den här gången satt det en lapp på dörren där det stod att kontoret var stängt. Besökare uppmanades att skicka in sina deklarationer via post på grund av pandemin.

– Någon måste ha satt dit lappen nyligen för den satt inte där i lördags, säger Gunnar Blommé.

Inte heller den här gången gick det att öppna postlådan på dörren.

Gunnar Blommé är kritisk till att servicekontoret håller stängt den dag då deklarationerna senast ska lämnas in.

– Det är skandal att man inte kan ha skattekontoret öppet. Samhället måste se till att människor kan lämna in sin deklaration, säger han.

Själv har han nu skickat in deklarationen med posten. Men han tycker att Skatteverket hade kunnat erbjuda en bättre service till medborgarna.

– Det finns fortfarande människor som inte behärskar att gå in på nätet och deklarera, det här är ett förakt mot dem, säger han.

Gunnar Blommé tycker inte heller att pandemiargumentet håller.

– Är man så skiträdd att man inte vågar ha det öppet så får man sätta upp en ordentlig brevlåda eller öppna upp den som är i dörren, säger han.

Jessica Mascareigne, informationsansvarig för deklarationen i Dalarna på Skatteverket, har förståelse för att det stängda kontoret väcker irritation.

Hon förklarar att anledningen är att två personer jobbar på servicekontoret i Ludvika och att båda måste vara på plats för att de ska ha öppet, av säkerhetsskäl.

– En av personerna på kontoret vabbar idag och då var ledningen tvungen att stänga.

I vanliga fall kan de täcka upp med personal från andra kontor, men till följd av pandemin har myndigheten beslutat om reserestriktioner för de anställda.

Att det inte går att lämna deklarationen via lådan i dörren beror också på säkerhetsskäl.

– Vi har beslutat att man bara kan lämna in brev på servicekontor när de har öppet, säger Jessica Mascareigne.

Hon poängterar att den som skickar in deklarationen via post under måndagen inte kommer att få någon extra avgift.

– Man riskerar inte att få någon förseningsavgift även om den kommer in någon dag för sent.