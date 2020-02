Därför nobbade Leksand finske stjärncentern: "Pengarna hade nog inte varit ett problem"

I lördags kväll satt säkerligen en hel del LIF-anhängare och hoppades på att Leksands general manager, Thomas Johansson, skulle lyckas landa ytterligare någon spetsspelare – och då gärna en målskytt – inför slutspurten av SHL, innan värvningsfönstret stängde vid midnatt.

Så blev det inte och när Sporten pratar med Johansson på måndagseftermiddagen så berättar han att han ganska tidigt var inställd på att det inte skulle bli något mer.

– Ja, faktiskt. Det var mer att man var orolig för att vi skulle få två-tre jobbiga skador i lördagsmatchen. Då hade vi kanske behövt bredda på nåt vänster. Men inte att det skulle bli något jättekap. Det fanns inte de här högkvalitativa spelarna att tillgå. Och det såg man ju veckorna innan på de värvningarna som gjordes. Det var kanske nån hockeyallsvensk spelare, nån finsk kille och så. Men inte såna som gör skillnad i ett SHL-lag på det sättet, säger Thomas Johansson.

Under slutspurten av transferfönstret kopplades Leksand dock ihop med ett antal spelare. En av dem var den finske centern Teemu Ramstedt som har levererat 31 poäng för Saipa i vinter.

Enligt Expressens uppgifter ska 32-åringens höga lön ha varit en anledning till att Leksand tvekade, men enligt Thomas Johansson var inte det huvudproblemet.

– Det var ändå rätt aktuellt. Men utifrån den situation som vi var i och det som de ville ha för att det skulle lösa sig så kändes det inte som en bra lösning för vår del, säger Johansson och utvecklar:

– Spelare, precis som när man tar in en ny tränare, vill ofta försäkra sig om framtiden. Nästa säsong och kanske en till. Och det var väl lite samma indikationer från deras sida, att de gärna såg en längre lösning. Och då kände vi att vi inte ville sätta oss i en situation som stökar till det inför framtiden.

Så det var inte lönen det föll på?

– Nej, inte på det sättet. Hade vi känt att det kändes rätt för oss och att den killen verkligen hade kunnat lyfta oss, producera poäng och hjälpa oss att driva vår offensiv, då hade nog inte pengarna varit ett problem. Det var mer att vi inte kände att vi var tveksamma till att förbinda oss i ytterligare en säsong med en spelare med rätt hög lön. Det hade inneburit att vi hade minskat förutsättningarna för att bygga det som vi verkligen vill till hundra procent framåt.

En annan spelare som Leksand ryckte i var den kanadensiske centern Chris DeSousa, som istället hamnade i Rögle.

– Där tror jag att vi var inne lite sent. Rögle hade, som jag förstod, varit intresserade av honom i en säsong tidigare så de låg nog rätt långt fram. Men vi var på honom och pratade med hans agent om hur vi kunde lösa saker och ting. Men jag tror att Rögle låg bättre till för att de hade visat intresse mycket tidigare.

På måndagsförmiddagen kom också Expressen med uppgifter om att Leksand var nära en bytesaffär med Malmö, där Thomas Valkvae-Olsen skulle flytta till Skåne och Nicolai Meyer gå i motsatt riktning. Meyer ska dock ha nobbat en flytt till Leksand.

– Det stämmer. Vi vred och vände på lite allt möjligt. Tyvärr är det ju inte så vanligt med trejder i Sverige. I NHL har spelarna inte så mycket att säga till om, men i Sverige måste alla vara överens. Klubbarna kan vara överens, men sen måste spelarna tycka att det känns okej för dem också.

Och i det här fallet föll det på Nicolai Meyer?

– Ja, det gjorde det nog.

Därmed blev Matt Carey, som blev klar för Leksand i torsdags, den ende spelare att ansluta innan fönstret stängde. En spelare som säkerligen kommer att bidra med mycket energi, men som kanske inte är känd för sin målfarlighet.

– Man vill inte ha en spelare som bara blir en i den grå massan, som kommer in och är som alla andra. Och när vi inte kunde få någon på den ena ytterkanten, som är väldigt bra offensivt och vräker in mål, så tittade vi på ytterligheten åt andra hållet istället. Och då kändes Matt Carey som en spelartyp som vi inte har. Som är lite elak, en nagel i ögat, som tar sig in på mål och slänger säkert en hel del skit med motståndarna. En sån där spelare som jag tror att motståndarna tycker är sjukt jobbig att spela mot. Samtidigt som det är en spelare som det egna laget älskar, för han gör allt för laget, konstant.

Vad säger du till de som hoppades på att ni skulle ta in en utpräglad målskytt?

– Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga... hade det funnits på marknaden så är det klart att vi hade gjort allt vi kunnat för att få det. Nu fanns det inte. Det var väl DeSousa som kom från finska ligan då kanske. Men annars dök det inte upp nån. Det är bara att titta på Färjestad som tappade sin bästa målskytt, Michael Lindqvist, i början på januari. Inte ens de har lyckats ersätta honom fullt ut. Det säger ganska mycket när en så stor maskin, med så mycket pengar på banken, inte heller hittar nån.

Med tanke på att fönstret nu är stängt så är det dagens trupp som Leksand kommer att få förlita sig på i slutspurten av SHL och ett eventuellt kval. Och Johansson tror att man, trots allt, har tillräckligt med verktyg för att få fart på målskyttet.

– Det hoppas jag och det är något vi försöker utveckla hela tiden. Vi har rekryterat in två nya tränare och en spelare, så vi har ändå gjort rätt stora förändringar i vår trupp för att få till en bättre edge för att ta oss över den här lilla knölen som vi känner att vi kanske inte har kommit över. Det arbetet fortgår ju.

– Sen har ju inte "Uffe" (Samuelsson) och det nya tränarteamet varit inne jättelänge, så vi måste ge det lite tid och på så sätt utveckla delar i vårt spel som förhoppningsvis kommer att leda till att vi gör mer mål. Jag har en positiv känsla och oavsett hur det ser ut så kommer vi fortsätta att försöka vinna så många matcher vi bara kan. Och se till att laget anpassar sig till den spelidé som "Uffe" vill implementera. Vi kommer att vara otroligt förberedda inför framtiden.