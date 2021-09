Därför lämnar Storck kommunpolitiken: "Jag tror att man som ledare ska kliva av helt"

Flera medier vill intervjua Joakim Storck på fredagsmorgonen. Han har just publicerat ett inlägg i sociala medier om sina planer:

Efter nästa val, även om det blåa blocket får majoritet, kliver han av posten som kommunstyrelsens ordförande, det tyngsta uppdraget i en kommun.

Det har varit lite spänt att ta steget.

Nu känner han viss lättnad, säger Joakim Storck.

Tanken började gro i våras, berättar han.

Hände det under den långa budgetdebatten?

– Då funderade jag på nästa mandatperiod och om det skulle bli jag i ledningen för arbetet igen.

Under sommaren växte vissheten om att han ville lämna kommunpolitiken. Orsaken är inte konflikter eller den knepiga maktsituationen när Falualliansen styr utan egen majoritet, uppger Joakim Storck.

– Det är ett personligt beslut. Det är dags att göra något annat.

Joakim Storck siktar nu mot regionpolitiken och valet nästa år (tidigare landstingsvalet).

– Kanske sjukvårdsfrågor. Men Region Dalarna handlar ju också om regional utveckling, kollektivtrafik, näringslivsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor.

Åren som kommunalråd blir en viktig erfarenhet om nya uppdrag väntar för regionen, betonar Joakim Storck.

– Men jag tror att man som ledare ska kliva av helt och hållet och släppa fram nya, inte stanna kvar i kulisserna.

Vad är det med politik som gör att du vill fortsätta?

– Det handlar ju om möjligheten att påverka i jättestora frågor. Först har man olika ingångar, sedan går något att driva och bli verklighet. Det ger jättemycket energi.

Som exempel nämner han jobbet som ledde till det statliga beslutet att öppna Dalregementet i Falun igen.

– Vi är ju många som arbetade för det. Men det är ju jättepositivt att ha varit med och bidragit.

Planeringen för nya Kristinehallen blir också minnesrik, säger Joakim Storck. Han håller även fram förberedelserna inför ansökan om att få ordna skid-VM igen i Falun 2027.

Joakim Storck blev kommunalråd 2015 efter Mats Dahlström (C) som lämnade posten som vice ordförande för kommunstyrelsen. Under den perioden hade S, MP och C majoritet i Falu kommun.

Efter valet 2018 och omvalet året efter, med Falualliansen vid styret, fortsatte han som ordförande och heltidspolitiker.

I Falun har Centerpartiet 160 medlemmar. De ska nu utse ett nytt toppnamn och kandidat till kommunalrådsposten genom att spika listan till kommunvalet. Namnen och ordningen på listan beslutas vid nomineringsstämman som är planerad i november.